Rai Fiction: ecco i primi successi del 2019

Cosa ne pensa l’autore

Giovanni Rosato - Che Rai 1 sul fronte delle fiction sia imbattibile è risaputo. Vuoi per la maggiore cura nella produzione rispetto ai prodotti Mediaset, vuoi per la fidelizzazione di alcuni titoli che non vengono mai abbandonati dal pubblico, è certo che ogni ficion trasmessa da Rai 1 conquisti il pubblico. Personalmente sto seguendo La compagnia del Cigno mentre non ho mai visto una puntata di Che Dio ci Aiuti. E' certo che Mediaset deve lavorare bene per migliorare i risultati delle sue fiction e poter competere con i risultati di Rai 1.