Rai 2, pronto un nuovo reality dedicato agli adolescenti: l’indiscrezione

Dopo ben otto anni di successi su Rai 2 il reality show “Pechino Express” condotto da Costantino della Gherardesca è passato nelle mani di Sky. L’unica certezza è che cambia il nome a “Pekin Express“, mentre sul cast e sul conduttore non conosciamo ancora nulla.

Quindi l’unico reality show rimasto alla Rai, fino a questo momento, è quello de “Il Collegio“, ove i protagonisti sono una ventina di adolescenti che durante l’estate studiano per circa un mese in un collegio conseguendo verso il finale a un diploma di terza media degli anni sessanta, ottanta o novanta.

Il nuovo reality di Rai 2

Ma a quanto pare l’azienda di Viale Mazzini ha acquistato i diritti di un altro reality show per prendere il posto di “Pechino Express”. Come riportato dal sito “Tv Blog”, si tratta di un programma prodotto dalla “Blu Yazmine”, azienda creata nel 2020 da Ilaria Dallatana, manager parmense fondatrice di “Magnolia” e prima donna direttrice di Rai 2.

Il sito “Blogo” fa sapere che la trasmissione si ispira molto a “Il Collegio”: “Il concept prevederebbe, sempre stando alle indiscrezioni da noi raccolte, che un gruppo di adolescenti vivano in una sorta di caserma. Un format, dunque, che si inserirebbe nel fortunato filone de Il Collegio (che comprende anche la versione italiana di Ti Spedisco in Convento, che presto vedremo su Real Time), la cui quinta edizione è in lavorazione”.

La data della messa in onda resta invece un mistero, ma la trasmissione non partirà prima del 2021. Stesso mistero per il conduttore, ma la “lotta” potrebbe essere contesa tra Simona Ventura e Costantino della Gherardesca: la prima non sembra avere numerosi impegni nei prossimi mesi e quindi libera di poter condurre il reality, mentre Costantino, concorrente di “Ballando con le stelle”, può sicuramente prendere le redine del programma.