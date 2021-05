Raffaella Mennoia a proposito di "Temptation Island" rivela: "Quest’anno è difficile, stiamo riflettendo"

L’estate è ormai alle porte, la stagione invernale televisiva volge ormai al termine e quella estiva sta per prendere il via. In questo periodo dell’anno, l’offerta sul piccolo schermo è minore rispetto a quanto accade d’inverno. Nonostante ciò, Maria De Filippi ci mette sempre lo zampino e da anni ormai propone un format di grandissimo successo: “Temptation Island“.

La nuova edizione del reality dei sentimenti sta per partire e a tal proposito, Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Queen Mary, si è un po’ sbottonata. Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, la Mennoia ha raccontato qualcosa in più sull’edizione che si appresta a partire, aggiungendo qual è il segreto del successo del programma.

L’autrice ha inoltre evidenziato tutte le difficoltà nel confezionare un prodotto, che andrà in onda in un periodo in cui la pandemia è ancora vigente. Fare i casting non è stato affatto semplice, così come partire alla volta della Sardegna e lavorare per 21 giorni nel resort is morus relais. Ancora una volta, Filippo Bisciglia è stato confermato alla conduzione.

“Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei“, ha dichiarato la Mennoia sottolineando come il Covid abbia mutato la vita di coppia.

A proposito del fatto che potrebbero esserci dei volti conosciuti, Raffaella non ha chiuso le porte. L’autrice ha ammesso che ci stanno pensando, ma che è ancora presto per decidere. Sicuramente il cast è in via di definizione, ma il tempo stringe considerando che a breve partiranno. La trasmissione come sempre sarà registrata e le coppie in gioco, metteranno a dura prova il loro amore.