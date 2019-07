Quella notte sulla Luna, puntata speciale di "Ulisse" con Piero e Alberto Angela

Il 20 luglio del 1969 alle 20:17 la navicella spaziale Apollo11 atterrò sulla Luna. Gli astronauti presenti al suo interno erano gli statunitensi Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, quest’ultimo non scese sulla superficie lunare essendo impegnato nel controllo di comando della navicella, mentre il primo a mettere piede sul nostro satelite fu Neil Armstrong seguito da Buzz Aldrin.

Lo storico evento fu seguito in tutto il mondo e anche la Rai rese partecipi i telespettatori dello sbarco con un diretta di 28 ore con la quale venne trasmesso dall’arrivo degli astronauti sulla Luna fino alla loro ripartenza.

A distanza cinquant’anni la Rai omaggerà la storica missione con una puntata speciale di Ulisse-Il piacere della scoperta dal titolo “Quella notte sulla Luna”. La trasmissione andrà in onda sabato 20 luglio alle 21:15 circa, Piero e Alberto Angela conduranno un’intera puntata totalmente dedicata all’atterraggio dell’Apollo11 sul nostro satellite, raccontando come si è arrivati alla storica missione, le tecnologie di cui si disponeva in quegli anni, i racconti dei protagonisti e altre curiosità.

Alberto Angela su questa puntata speciale di Ulisse dedicata allo sbarco sulla Luna ha dichiarato: “È una bellissima pagina della televisione, a prescindere dai risultati, ovviamente sentiamo la forte pressione e responsabilità. È come essere sulla Luna!”.

La famiglia Angela da decenni si occupa di divulgazione scientifica in televisione, sempre in Rai. Prima con il padre Piero che attualmente va in onda con il suo Superquark ogni mercoledì su Rai1e che verrà trasmesso fino al 21 agosto, e poi con il figlio Alberto. Superquark, inoltre, è una delle trasmissioni più longeve della Rai, infatti la prima puntata del programma, che all’epoca si chiamava solo Quark, fu trasmessa il 18 marzo 1981.

Alberto Angela invece ritorna in tv dopo lo straordinario successo di Meraviglie-La penisola dei Tesori dove per due edizioni ha mostrato le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra Penisola.