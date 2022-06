Pupo pronto a dare l’addio alla tv: "Non mi vedrete più"

Ascolta questo articolo

Abituati a vederlo sempre sorridente e pronto alla battuta, questa volta Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non ha per nulla voglia di scherzare e si apre a confessioni che sembrano preannunciare il suo addio alla televisione italiana. Un duro sfogo che spiega quanto il cantante sia profondamente deluso dallo stato in cui versa la tv in questo ultimo periodo.

Dopo le sue numerose apparizioni in vari programmi, uno su tutti il “Grande Fratello VIP“, Pupo è completamente sparito dai palinsesti televisivi e in molti si sono domandati il perché di questa sua improvvisa assenza. Ora è proprio lui a spiegarne i motivi in una intervista rilasciata al Corriere.

Pupo e le motivazioni del suo probabile addio alla TV

“Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale. Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare” ha spiegato l’artista, confermando l’intenzione di sospendere le sue apparizioni televisive, in quanto non si ritrova più in questo genere di tv dove in molti appaiono – dichiara – solo per dire banalità.

“Quello che paga la tv non cambia la mia vita. Non mi interessa aumentare la mia popolarità. Questi teatrini con artisti leggendari come Bobby Solo o Fausto Leali, sono utili solo al programma e poco e niente a chi vi partecipa“. Sembra, quindi, aver preso una decisione definitiva, ma allo stesso tempo lascia aperto uno spiraglio: “Quindi niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole. Ma per ora non se parla”.

Poi ricorda anche l’esperienza di Grande Fratello VIP, quando partecipò insieme al principe Filiberto e si piazzarono al secondo posto, durante l’edizione condotta da Antonella Clerici e che ha visto vincitore Valerio Scanu: “Il secondo posto a Sanremo con Emanuele Filiberto. In realtà avevamo vinto, ma alla votazione finale dei primi tre successe qualcosa di strano. Non posso fare i nomi delle persone con cui parlai in quei momenti. I veri vincitori eravamo noi. E io avevo un grosso debito di riconoscenza con la Rai con la quale stavo lavorando benissimo e non volevo fare casini”. Staremo a vedere se quella di Pupo resterà una decisione definitiva.