Programmi Tv, la classifica dei dieci programmi televisivi più seguiti del 2019

Il portale web di gossip e programmi tv “Novella 2000” ha stilato una classifica individuante i dieci programmi televisivi più seguiti ed apprezzati, a livello di share, nel corso del 2019. Nella classifica vi è spazio per programmi di diversi canali televisivi e molteplici conduttori.

Al decimo posto troviamo “Amici Celebrities” (talent show in cui personaggi del mondo spettacolo frequentano una scuola di canto e ballo in due squadre, una bianca e una blu, capitanati da diversi coach) è andato in onda per la prima volta proprio nel 2019 su Canale 5, con la conduzione affidata per le prime tre puntate a Maria De Filippi e le restanti tre a Michelle Hunziker. La trasmissione ha ottenuto uno share pari al 18.22%.

Al nono posto vi è la seconda edizione del docu – reality di Canale 5 “Temptation Island VIP” con la conduzione di Alessia Marcuzzi, Il programma ha conquistato uno share del 19.19%.

A seguire troviamo il talent show in onda su Rai 1 “Tale e quale show” con la conduzione di Carlo Conti. La trasmissione ha ottenuto uno share del 19.68%. Al settimo posto della classifica vi è la sedicesima edizione del reality show “Il Grande Fratello” condotto da Barbare D’Urso. Il programma ha conquistato uno share pari al 19.74%.

Al sesto posto si trova il talent show in onda su Rai 1 “Ballando con le stelle” che vede alla conduzione da molti anni Milly Carlucci. La trasmissione ha ottenuto uno share del 22.10%. Procedendo troviamo il Serale della diciottesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” che ha conquistato uno share del 22.56%.

Al quarto posto della classifica vi è “Temptation Island” con la conduzione sempre affidata a Filippo Bisciglia. Il docu – reality vede uno share del 23.23%. Nel gradino più basso del podio troviamo un programma televisivo molto amato da sempre dai telespettatori: “C’è posta per te”. Il programma di Maria De Filippi ha ottenuto uno share pari al 28.85%.

Al secondo posto della classifica vi è il talent show “Tu Sì Que Vales”. La trasmissione ha raggiunto uno share del 29.39%. Al primo posto, come programma più seguito dai telespettari italiani, vi è l’ultima edizione de “Il Festival di Sanremo”. La manifestazione canora più importante di Italia ha infatti conquistato uno share del 49.38%.