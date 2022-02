Stagione che vai, nuovo palinsesto che trovi. Potremmo riassumere così il cambio di palinsesto che Rai Uno sta avviando, in vista dell’arrivo della stagione estiva. La rete ammiraglia dei canali di stato si dice prossima a fronteggiare delle sostituzioni che molti non si aspetterebbero ma la decisione è spinta dagli ascolti che non sono stati così alti come si sperava.

In fin dei conti è sempre il pubblico a premiare o meno la riuscita di un programma! E’ Davide Maggio, sul suo sito, a rendere noto che i vertici della Rai hanno intenzione di i attuare dei cambiamenti importanti nella conduzione di alcuni programmi consolidati, in onda in orari molto seguiti dal pubblico.

I programmi cancellati dal palinsesto della Rai

Non sembra confermato lo show “Dedicato”, condotto dalla partenopea Serena Autieri che inizialmente andava in onda in una fascia centrale del mattino, ossia dal lunedì al venerdì, dalle 9:55 alle 11:55, per poi essere confermato nei palinsesti estivi ma relegato al fine settimana, dalle 14 alle 15:15 del sabato pomeriggio.

Si tratta di una trasmissione dedicata alle persone comuni, i cui protagonisti sono le storie, gli incontri, ma anche le grandi distanze finalmente colmate…le storie di chi vuole raccontarsi e trasferire il proprio sentimento di amore, gratitudine o ricordo ad una persona cara. Il tutto si svolge con la formula della dedica musicale oppure con la dedica legata a un film o a un programma televisivo. La nuova collocazione, ma anche quella iniziale, non hanno mai fatto brillare gli occhi del pubblico e impennare gli ascolti per cui, dopo l’eliminazione dello show dal palinsesto estivo, è caccia al sostituto che vada a coprire la fascia oraria della Autieri.

Si mormora che un altro programma non sarà confermato: Uno Weekend, lo spin off di Unomattina Estate, condotto, l’anno scorso, dalla coppia Beppe Convertini e Anna Falchi. Lo show non ha convinto più di tanto i telespettatori e, quindi, non sarà riconfermato nei prossimi palinsesti tv. La coppia aveva già condotto insieme “C’è tempo per…”; una trasmissione sempre collocata nella mattina di Rai1, bloccata alla fine di settembre 2020.

Secondo alcuni rumors anche Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero e in onda, invece, su Rai 2, si avvia alla chiusura. Il programma dei tutorial che l’attrice ha ereditato “con polemiche immancabili” da Caterina Balivo non è stato confermato per la prossima stagione autunnale. Tra i nomi più quotati per sostituire la Guaccero c’è quello di Pierluigi Diaco che negli ultimi mesi si è distinto in Rai anche come opinionista.