Programmi Rai: molti show non andranno in onda, è caos

Inizia la nuova stagione televisiva sia per le reti private e sia per la tv di stato, ma non senza qualche intoppo. Questo lunedì infatti non è partito proprio in maniera effervescente in casa Rai, dovendo fronteggiare uno sciopero che ha provocato non pochi disagi in termini di trasmissioni televisive.

Lo sciopero in questione di fatto non è di certo una novità, visto che nei giorni scorso venne diramato un comunicato stampa da Viale Mazzini in cui annunciava un’astensione delle prestazioni accessorie con tanto di sciopero di programmazione per il giorno 13 settembre. Insomma uno sciopero previsto ma che ha saputo ovviamente centrare il suo obiettivo, creare un disagio oggettivo.

Caos Rai: saltano numerosi programmi

E pensare che oggi sarebbero dovuti andare in onda tantissimi programmi, ma già dalla prima fascia mattutina sono iniziati i primi problemi. Il programma mattutino per eccellenza della Rai, Unomattina, è stato infatti il primo a saltare, seguito poi dallo show di Eleonora Daniele, Storie Italiane.

Anche l’esordio de I fatti Vostri ha subito una battuta d’arresto, rinviando infatti il suo inizio al giorno 14 settembre. A proposito di quest’ultimo programma, pare che quest’anno lo show, storicamente condotto da Giancarlo Magalli, subirà una sostanziale modifica. A questo giro infatti I Fatti Vostri sarà condotto dalla coppia Anna Falchi e Salvo Sottile.

Anche Rai3 ha subito non pochi disservizi, saltando infatti i programmi come Agorà e Elisir. I responsabili del palinsesto quotidiano hanno provato a riempire i buchi creatisi dalle mancate messe in onde dei programmi con tutta una serie di film e format che possano fungere fa tappa buchi.

Per adesso è ancora tutto incerto per quanto riguarda i programmi del pomeriggio e quelli della sera che andranno in onda e quali invece subiranno la stessa fine di quelli mattutini. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.