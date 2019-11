Prodigi, Alessandra Mastronardi: l’attrice commossa per il suo ritorno in Italia

Alessandra Matronardi risiede all’estero ed è parsa evidente la sua emozione per il ritorno in Italia. L’attrice ha avuto un momento di commozione nel corso della sua partecipazione in prima serata alla trasmissione “Prodigi” e, nel corso della puntata, il suo sguardo si è riempito di lacrime.

E’ divenuta una delle attrici più importanti, se si considera anche il ruolo di madrina del Festival di Venezia e anche in questa occasione si è distinta per il proprio look. La curiosità vuole che i suoi capelli di taglio medio siano della stessa lunghezza di Katie Holmes.

La partecipazione dell’attrice nel programma “Prodigi”

Nel corso del programma condotto da Serena Autieri e Flavio Insinna, l’attrice ha dato un contributo importante lanciando un appello. La protagonista della serie televisiva “L’allieva” è stata ospite nel programma Prodigi in qualità di Ambasciatrice Unicef.

La giovane interprete ha colto l’occasione per raccontare i propri viaggi umanitari in Libano e in Siria. Sono arrivate delle parole importanti da parte della Alessandra Mastronardi che ha sottolineato quanto sia stato determinante mostrare i filmati delle persone che vengono quotidianamente dall’Unicef. L’attrice è riuscita a conquistare il pubblico con il suo nuovo look e ha speso delle parole di un certo rilievo per ricordare il compito svolto dall’Unicef, affermando: “I bambini, sono bambini in tutto il mondo”.

Sulla sua pagina di Instagram, Alessandra Mastronardi ha fatto notare che bisogna essere uniti per loro e ha scritto questo post nelle ore precedenti alla sua partecipazione a Prodigi. Inoltre la protagonista della fiction “I medici” ha conquistato i telespettatori per i suoi capelli lisci, accompagnati dalla riga al centro. Infine l’attrice, classe 1986, ha terminato la propria partecipazione alla trasmissione presentata da Flavio Insinna e Serena Autieri ricordando che, vista la serata dedicata ai bambini, si è pensato a fare un omaggio a Heidi.