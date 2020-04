Primo appuntamento, Il Piccolo Lucio di "A me me piace ‘a nutella" sbarca in tv per trovare l’amore

La trasmissione “Primo Appuntamento“, in onda su Real Time condotta dall’attore Flavio Montrucchio è basata sul format inglese “First Dates”. Due persone, ovviamente entrambe single, che non si sono mai viste fino a quel momento, entrano in un ristorante con lo scopo di conoscersi. Nel finale, durante il confessionale di coppia, devono decidere insieme se rivedersi per una seconda volta oppure chiudere lì la loro conoscenza.

Tra i tanti ospiti presenti in questa quarta stagione della trasmissione è presente anche Il Piccolo Lucio. Il tutto viene confermato con un breve promo, pubblicato proprio sulla rete: “A chi non piacciono ‘e merendin’ in quantità? Il piccolo Lucio ora ha 18 anni e cerca il vero amore! In esclusiva su Dplay Plus la nuova puntata di ‘Primo Appuntamento'”.

Ad oggi, per guardare la puntata dedicata a Il Piccolo Lucio, bisogna essere abbonati a Dplay Plus, mentre gli utenti dovranno aspettare ancora alcune settimane. Tuttavia la curiosità attorno al suo personaggio resta molto alta a distanza di anni, la sua clip è diventata ormai virale sul web.

La storia del cantante

Il Piccolo Lucio, vero nome Lucio Vario, è diventato famosissimo da bambino con la canzone “A me me piac ‘a Nutella” e il video ufficiale su YouTube ha raggiunto ben 24 milioni di visual. Tuttavia, dopo questo incredibile successo totalmente inaspettato, il ragazzo è sparito dalla circolazione.

Nonostante questo, Lucio Vario ha continuato la sua passione per il canto: ha provato, con poco successo, ad entrare nella scena rap con il brano “Per amore”, collaborando poi con altri cantanti neomelodici famosi, come Raffaello (Mo ciò dico io), Luciano Caldore (Canta), e Pino Giordano (Tutta Napule). L’ultima canzone pubblicata sul canale YouTube ufficiale (che conta 23 mila iscritti) è intitolato “Dell’una ‘e tre”, ottenendo in due anni solamente 40 mila visual.