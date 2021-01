Prime Video, disponibile dal 25 gennaio il film ispirato alla vita di Raffaella Carrà

I più grandi successi di Raffaella Carrà, dal ritmo contagioso, ispirano una pellicola spagnola “Ballo ballo” – originariamente “Explota expolta” – a lei dedicata, una vera e propria dichiarazione d’amore del regista esordiente ispano-uruguaiano Nacho Alvarez che la definisce la prima pop star dell’ era moderna.

Il film – una commedia musicale – si svolge nella Spagna dei primi anni ’70, sul finire del regime franchista e racconta di una ballerina, Maria, una ragazza piena di vita, con una grande passione per la danza, che sfida le regole in uno show ballando con piena libertà e scontrandosi perciò con un dirigente censore. Le stranote canzoni di Raffaella fanno da sfondo al racconto, che intreccia storie d’amore tra Madrid e Roma e che, in una delle scene chiave, vede la show girl fare anche una piccola apparizione tra le strade capitoline.

Il modo di esprimersi attraverso il ballo risulterà decisamente sopra le righe, ma la protagonista vedrà il trionfo dell’amore nonché della libertà di pensiero. In pieno stile musical, le cose importanti non sono dette solo con le parole ma anche e soprattutto attraverso le canzoni e la musica.

La musica del resto, e quella di Raffaella in primis, è sempre stata ed è una chiave universale per viaggiare nel nostro immaginario amoroso. Un intero musical, dal chiaro gusto pop, dedicato alla soubrette, prima artista capace di spingere l’acceleratore sull’emancipazione femminile, un tributo alla libertà di espressione e alla rottura con le convenzioni.

Raffaella non è nuova a questi omaggi. “La grande bellezza” di Sorrentino – che ha vinto l’Oscar – ha, infatti, come colonna sonora una delle canzoni più iconiche della Raffa nazionale: “Far l’amore” nella versione remix col dj Bob Sinclar. Il film, un vero e proprio amarcord, dopo la presentazione al Festival internazionale del cinema di San Sebastian, sarà finalmente disponibile dal 25 gennaio sulla piattaforma Amazon Prime Video.