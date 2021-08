Prima registrazione di "Uomini e Donne": Gemma Galgani si è rifatta il seno

Dama di punta del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani anche in questa stagione 2021/2022 del talk-show di Maria De Filippi è tornata in studio alla ricerca dell’amore. Quell’amore che, va detto, persegue sempre con tenacia e caparbietà, ma che le sfugge sempre. Sarà questa l’annata buona per fidanzarsi? In attesa di capirlo, le registrazioni del programma di Canale 5 sono cominciate con una novità.

Ad annunciarla è stato il settimanale “Nuovo”. Poco fa, sul profilo Instagram ufficiale del noto settimanale di gossip e televisione, è stato fatto sapere che in estate Gemma Galgani si è rifatta il seno. Da una “seconda scarsa” come ha fatto sapere in passato Tina Cipollari, ricevendo conferma da qualche ex della settantenne torinese, pare che Gemma sia passata a una terza.

Gemma Galgani si è rifatta il seno: la notizia bomba di “Nuovo”

“Dopo il lifting al viso arriva il ritocco al decolleté” si legge sulla pagina Instagram di “Nuovo”. Chi scrive l’articolo fa notare come dopo ben undici anni a Uomini e Donne alla ricerca dell’uomo giusto, la Galgani abbia deciso di giocarsi anche la carta del seno nuovo. Del resto, come riportato, non è la prima volta che l’acerrima nemica di Tina Cipollari si concede un intervento estetico.

La scorsa estate, infatti, Gemma Galgani si è sottoposta a un lifting facciale che le ha tolto dieci anni, permettendole di frequentare un cavaliere – Maurizio – di oltre vent’anni più giovane di lei. Lo scorso anno, la bionda dama del trono over aveva fatto sapere di essersi consultata con Maria De Filippi prima di decidere il da farsi. Lo avrà fatto anche questa volta?

In attesa di saperlo e soprattutto di vedere Gemma col seno nuovo (anche se le registrazioni di Uomini e Donne cominciano oggi, 24 agisto 2021, il programma tornerà in onda solo a partire dal 13 settembre), non possiamo fare a meno di chiederci cosa ne penserà l’opinionista Tina Cipollari di questo nuovo intervento… avendo ormai imparato a conoscerla, di certo non si farà scrupoli a dire quello che pensa!