Presentati i palinsesti Rai: tra novità e conferme, l’arrivo di Maria De Filippi

Oggi sono stati resi noti i palinsesti Rai. Rivedremo Antonella Clerici alla conduzione di un programma nuovo “È sempre mezzogiorno” che prenderà il posto della trasmissione “La prova del cuoco”. Per lei è già pronto un Talent Show nuovo dal titolo The Voice Senior che andrà in onda su Rai 1.

La RAI ha deciso di affidare ad Amadeus la conduzione del talent “Ama Sanremo”, un programma in seconda serata che andrà in onda dopo la fiction Doc-Nelle tue mani e sarà dedicato ai giovani che parteciperanno alla famosa kermesse canora che sarà presentata per la seconda volta dallo stesso conduttore insieme a Fiorello.

Sono stati confermati i programmi Uno Mattina, le varie Linea blu, Linea bianca e Linea verde, Italia sì, A ruota libera, Domenica In. Tra le novità della prossima stagione, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia presenteranno il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, una serata evento per sensibilizzare su questo tema. Altra novità Nunzia De Girolamo presenterà “Ciao Maschio” .

“Questa dev’essere una Rai1 che manda messaggi potenti – ha detto Coletta – Credo sia la cosa più bella che abbia mai realizzato in tanti anni di Rai. Queste tre donne sensibilizzeranno su questa battaglia“. Coletta ha poi ringraziato Maria De Filippi “che ha avuto dalla sua azienda il permesso di condurre questo programma“.

Per quanto riguarda il reality Pechino Express invece non andrà in onda, trattative sono in corso per un possibile trasferimento a Sky. Andranno invece in onda Seat Music Award 2020 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, Viaggio nella musica-Speciale Music Award con Nek, Chi vincerà la partita del cuore con Carlo Conti, Tale e quale show con Conti, Ballando con le stelle, Affari tuoi-la riscossa, Penso che un giorno così con Giuseppe Fiorello, Danza con me con Roberto Bolle, Un ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, Lo zecchino d’oro, Telethon,l’Eredita e I Soliti ignoti.