Premio Moige 2022, vincono il "bidoncino del trash" il "Grande Fratello Vip", "La pupa e il secchione" e "Squid Game"

Il Moige, il movimento italiano genitori impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori, ha espresso i suoi verdetti per la stagione televisiva 2021 e 2022. Sono esattamente quaranta i programmi che hanno ricevuto un premio, che possono essere sia negativi che positivi.

Sono riusciti ad aggiudicarsi il Premio Moige, che si tratta del riconoscimento più importante da parte dell’associazione, “A Cena da Maria Latella”, “Cesare e Nerone”, “Apnea”, “Tra Storia e Leggenda”, “Dentro il Quirinale – Il Palazzo degli Italiani”, “Il Sogno del Podio”, “L’ingrediente Perfetto”, “Kalipé – A Passo D’Uomo”, “La Fabbrica del Mondo”, “L’ingrediente perfetto”, “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti”, “My Love: Sei Storie di Vero Amore”, “Ore 14”, “The Band”, “Stanotte a Napoli” e il reality “Pechino Express – La Rotta dei Sultani”.

Tra i promossi con lo smile, come riportato testualmente anche dal sito dell’Ansa, troviamo il serale di “Amici di Maria De Filippi”, “LOL – Chi Ride è Fuori”, “Back To School”, “X Factor”, “Festival di Sanremo 2022”, “Stasera Tutto è Possibile” e “Dedicato”. Ottengono una lode “Tale e Quale Show”, “Da grande”, “The Voice Senior”, “È sempre mezzogiorno”, “Ci Vuole un Fiore”, “Ballando con le stelle”, “Il cantante mascherato”, “MasterChef Italia”, “Italia’s Got Talent” e “Linea bianca”.

Sui premi dedicati ai singoli personaggi, Gianni Morandi vince quello dedicato come personaggio social, mentre Terence Hill a quello della carriera. Soddisfazione anche per Alessandro Borghese Kitchen Sound che ottiene il premio della Federazione italiana cuochi.

I premi dedicati ai programmi trash

Ovviamente il Moige ha voluto dedicare una sezione anche ai programmi che considera trash e quindi, secondo la loro visione, diseducativi. Secondo l’associazione nella categoria “bidoncino del trash” ci sono il “Grande Fratello Vip”, “Drag Race Italia”, “La pupa e il secchione” e “Squid Game”.

A questi premiati in negativo poi si aggiungono lo spot del filo interdentale Geldis e lo spot delle assicurazioni di “Segugio”, i canali web di BelloFiGo, Er Gennaro (Alessandro Scarpa), Fierik, Melagoodo, WhenGamersFail ► Lyon ed i canali social di Denis Dosio e Doctor Vendetta.