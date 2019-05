Prati-gate, Verissimo smentisce ancora una volta le parole di Eliana Michelazzo

Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” si è tornati a parlare del caso dell’anno, cioè quello del finto matrimonio della showgirl Pamela Prati con l’altrettanto finto marito Mark Caltagirone, grazie anche alle nuove rivelazioni fatte da Eliana Michelazzo, ex manager della soubrette del Bagaglino nonché responsabile dell’agenzia di spettacolo Aicos Management.

La Michelazzo, visibilmente più in forma ed agguerrita che mai, ha risposto alle domande e alle accuse mosse contro di lei dagli opnionisti – tra cui Guendalina Tavassi e Riccardo Signoretti -, in particolar modo quelle riguardanti l’accordo sottoscritto qualche mese fa dalla manager, da Pamela Perrricciolo così come da Pamela Prati.

“Verissimo” smentisce Eliana Michelazzo

La notizia della presenza di un accordo segreto tra le tre è stata data per prima da Donna Pamela qualche giorno fa nel corso di una recente intervista; nel salotto di Barbara D’Urso è stata quindi chiamata a commentare il fatto e a spiegare la natura stessa dell’accordo siglato dal trio, che giorno dopo giorno si trova sempre più in difficoltà.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha quindi ribadito che quel documento serviva a tutelare la sua agenzia, la Aicos Management, per via dell’esclusiva del matrimonio della Prati pattuita con la trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, in tal senso le sue parole: “Tengo a precisare che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed é stato proposto da me per tutelare l’agenzia” – quindi ha poi continuano dicendo – “che avendo un contratto di esclusiva con Verissimo, non poteva mostrare foto, rilasciare interviste o semplicemente parlare in altre trasmissioni del matrimonio“.

Dunque non ci sarebbero altre ragioni per Eliana se non quello del richiamo alla riservatezza, ma sembra essere di parere diverso la redazione del programma chiamato in causa che prontamente ha diramato un comunicato stampa che dice: “Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse sui social in merito all’esclusiva di Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro“.