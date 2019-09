Prati-Gate, Barbara D’Urso risponde a Massimo Giletti: "I miei giornalisti hanno fatto confessare Pamela"

Domenica scorsa è iniziata la nuova stagione del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena e l’ospite più atteso è stata Pamela Prati, che ancora una volta ha raccontato la sua versione sul Prati-Gate e sulla sua storia d’amore con il fantomatico Mark Caltagirone.

A molti non è sfuggita, tuttavia, la frecciatina lanciata dal giornalista alla conduttrice Barbara D’Urso. Giletti ha infatti dichiarato che chi si è occupato sin dall’inizio del caso della Prati e delle sue agenti avrebbe dovuto svolgere un’inchiesta seria soprattutto se continuamente si vanta di essere una testata giornalistica, chiaro riferimento alla conduttrice Mediaset.

La risposta della D’Urso non si è fatta attendere e ai microfoni di AdnKronos ha dichiarato come lei e i suoi giornalisti hanno trattato il caso seriamente tanto da riuscire a far confessare prima l’agente della Prati, Eliana Michelazzo, e poi la Prati stessa, nel dettaglio ha dichiarato: “Massimo fa benissimo il suo lavoro. Ognuno ha i suoi tempi! Tutto, comunque, è iniziato dall’inchiesta dei miei giornalisti di Videonews: loro hanno scavato fino a far confessare la Michelazzo e, dopo di lei, Pamela Prati”. Ha concluso dicendo che ormai del caso è giusto che se ne occupi solo la Magistratura.

Insomma tra i due programmi che vanno in onda entrambi la domenica sera è iniziata una competizione diretta con dei botta e risposta tra i due conduttori che tuttavia non ha giovato agli ascolti, poiché la sfida dell’auditel è stata vinta da Rai1, domenica sera infatti è andata in onda la prima puntata della fiction Imma Tataranni- Sostituto Procuratore che ha totalizzato oltre 5 milioni di telespettatori e il 23,3% di share.

I dati degli ascolti sono stati commentati dalla D’Urso, sempre durante l’intervista dell’ AdnKronos, in questo modo: “il 15% di share della domenica sera equivale al 20% di share di una qualunque altra serata” ed ha continuato spiegando che la domenica sera è storicamente una serata difficile per Canale 5 e che lei è molto soddisfatta del suo risultato.