Porcaroli, De Angelis, Girace e Peluso: le attrici italiane under 30 più richieste all’estero

Le giovani attrici italiane stanno facendo progressi significativi nel mondo del cinema, portando con sé talento, determinazione e una grande voglia di emergere. Mentre alcune di loro stanno già ottenendo successi internazionali, si sta aprendo la strada per un gruppo di altre attrici under 30 che dimostrano di avere tutte le carte in regola per lasciare il segno. Fotinì Peluso, 24 anni, è stata lanciata dal film cult “Sotto il sole di Riccione” di Enrico Vanzina. Da allora, ha continuato a brillare lavorando con Francesco Bruni in “Cosa sarà” e nella serie “Tutto chiede salvezza“.

Successivamente, è stata scelta per recitare nella serie francese “Insalata greca“, accanto a Romain Duris. Gaia Girace, ventenne, è stata proiettata a livello internazionale grazie al ruolo di Lila nella serie televisiva “L’amica geniale“, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La somiglianza notevole con Sofia Loren le ha aperto le porte per interpretare Caterina de’ Medici nella serie francese “Diane de Poitiers”, accanto a Isabelle Adjani e Gérard Depardieu. Un’altra giovane attrice che sta facendo parlare di sé è Dafne Scoccia.

Dopo essere stata scoperta nel film “Fiore” di Claudio Giovannesi e nella serie “Nero a metà“, ha recentemente recitato nella deliziosa commedia “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini. A soli 28 anni, ha avuto l’opportunità di lavorare sul set del nuovo e ancora misterioso film di Terrence Malick, intitolato “The Day Of The Wind“. Un’altra “rising star” italiana è Aurora Giovinazzo, 21 anni. Ha interpretato l’acrobata “elettrica” nel film “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, ha recitato nella convincente opera prima di Gianluca Mangiasciutti, “L’uomo sulla strada“, e fa ora parte del cast del nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Nuovo Olimpo“.

Dedizione, voglia di imparare e studio delle lingue caratterizzano molte di queste giovani attrici emergenti. Ludovica Martino, 26 anni, ha una laurea in traduzione dall’inglese, spagnolo e russo ed è stata apprezzata per il suo lavoro nella serie generazionale “Skam Italia“. Recentemente l’abbiamo vista nel film “I migliori giorni” e presto la vedremo in “Il mio posto è qui“. La carriera di Blu Yoshimi, 26 anni, sta crescendo grazie alla sua freschezza e talento. Nanni Moretti l’ha scelta per il suo film “Il sol dell’avvenire“.

Carlotta Antonelli, 27 anni, ha recitato in “Bangla” ed è stata protagonista in “Everybody Loves Diamonds” insieme a Kim Rossi Stuart. Le serie televisive stanno diventando una rampa di lancio per molte giovani attrici italiane. Laura Adriani, 29 anni, ha interpretato il drammatico ruolo di Ginevra in “A casa tutti bene” ed è stata protagonista nella serie “Resta con me“. Presto la vedremo anche nel film “Falla girare 2“. Melania Mazzucco, nota come Elena in “L’amica geniale“, ha interpretato il ruolo di Santa Chiara di Assisi nel film “Chiara” di Susanna Nicchiarelli. Il nuovo film di Paolo Sorrentino ambientato a Napoli lancerà nel mondo delle star Celeste Dalla Porta, 25 anni.