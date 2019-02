Pomeriggio Cinque, Vittorio Sgarbi contro Barbara D’Urso: "Fai tv trash ma guadagni dieci volte più di me"

Vittorio Sgarbi è ospite a Pomeriggio Cinque, il varietà di Mediaset condotto da Barbara D’Urso. Il critico d’arte è intervenuto in collegamento in un dibattito dedicato all’amore dopo i cinquant’anni e si è reso protagonista di una piccola lite con la conduttrice che resterà sicuramente nella mente dei telespettatori per molto tempo.

Durante la chiacchierata, Barbara D’Urso ha voluto smentire ogni tipo di flirt con Vittorio Sgarbi, negando quindi le ultime indiscrezioni rilasciate da “Striscia la Notizia“. Il critico d’arte in realtà non rigetta del tutto queste dichiarazioni, e anzi, durante la prima parte ha fatto una vera e propria corte alla conduttrice di Canale 5.

Gli attacchi di Vittorio Sgarbi

Successivamente arrivano gli attacchi del critico d’arte, che definisce la sua trasmissione la seconda più trash della televisione dopo quella di “Uomini e Donne” condotta da Maria De Filippi. Ovviamente, Barbara D’Urso non fa una piega dinanzi alle dichiarazioni rilasciate da Vittorio Sgarbi e risponde, come sempre, nel suo stile.

Le dichiarazioni di Barbara D’Urso, per rigettare le accuse di Vittorio Sgarbi, sono le seguenti: “Tu fai finta di essere cretino quando vai in televisione, ma in realtà sei un critico d’arte, studi, fai convegni… Io faccio la stessa cosa: uso questo programma trash per lanciare messaggi importanti. Tra un sorriso e l’altro, nella mia trasmissione ci infilo le mie battaglie. Quella contro la violenza sulle donne, quella per i diritti civili, quella contro l’omofobia”

Vittorio Sgarbi però non ci sta e accusa Barbara D’Urso di guadagnare cifre superiore a lui: “Però tu i questo momento guadagni dieci volte quello che guadagno io, e questo vuol dire che non lo fai soltanto “per la patria”, ma perché è il tuo lavoro”. La Barbarella risponde che è un suo punto vista, sottolineando di fare tutto ciò solamente per passione.