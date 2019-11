Pomeriggio Cinque, tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo il bacio c’è stato: le scottanti rivelazioni

A “Pomeriggio Cinque” abbiamo assistito a scottanti rivelazioni circa il presunto bacio tra gli ex gieffini Gaetano Arena e Ambra Lombardo, quest’ultima ufficialmente fidanzata con Kikò Nalli. Già da giorni si vociferava di un avvicinamento tra i due, ma nel salotto di Barbara D’Urso gli animi si sono scaldati parecchio e la situazione si è fatta molto tesa.

Gaetano Arena è stato messo con le spalle al muro dai paparazzi Alessandro Fiumara e Maurizio Sorge che hanno rivelato alcuni retroscena sul ragazzo. Fiumara ha dichiarato di essere in possesso di scatti che inchioderebbero sia Arena che la Lombardo e dimostrerebbero il bacio tra i due. Sorge, invece, ha rivelato uno scambio di messaggi in cui Arena ha chiesto ad un paparazzo di mettere in scena un finto scoop con lui come protagonista.

Ambra Lombardo e Gaetano Arena nella bufera

Ovviamente tutto questo è stato smentito da Arena, ma entrambi i fotografi hanno dichiarato di avere le prove di ciò che affermano. Fiumara rivela che nelle prossime settimane su un settimanale di gossip – di cui non può fare il nome – usciranno le sue foto e le sue parole saranno ampiamente documentate. Non è tutto, trapela anche un altro scoop di Sorge: “Questa non è l’unica situazione creatasi con Ambra, quest’estate sono state ritirate le foto con lei e un calciatore“.

Barbara D’Urso rimane interdetta da queste dichiarazioni, e annuncia la messa in onda di un filmato in cui si vedono Ambra e Gaetano parlare animatamente ai bordi di una strada. Niente di più, ma una volta tornati in studio Fiumara getta benzina sul fuoco precisando che Gaetano alla vista del video ha cambiato espressione, perché sapeva benissimo cosa sarebbe successo da lì a poco in quel video.

L’ex gieffino rigetta ogni accusa, affermando che non si permetterebbe mai di entrare nella storia d’amore di Ambra, ma i dubbi rimangono e i telespettatori non aspettano altro che vedere le foto che usciranno sulla rivista di gossip. Al momento Kikò Nalli ha pubblicato una Instagram Story che sembra essere una risposta a tutta questa situazione: “Ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili. Appena smesso di ridere… torniamo al lavoro!“. Ambra, invece, al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.