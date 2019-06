Pomeriggio Cinque, Taylor Mega shock: "Prendo 8 mila euro a post su Instagram"

Nel corso della puntata di mercoledì 5 giugno 2019 del popolare talk Show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque si è parlato delle spese folli dei personaggi dello showbiz e dello sfarzo che ostentano, come ad esempio l’influencer Taylor Mega, che nei giorni scorsi proprio nel salotto di Lady Cologno ha indossato un orologio tempestato di brillanti del valore astronomico di 300mila euro.

L’ex fidanzata di Flavio Briatore non ha mai fatto mistero di voler vivere nel lusso, in tal senso alcune sue passate dichiarazioni dove la Mega affermava di avere bisogno di un milione di euro al giorno per poter vivere ai livelli desiderati. Guendalina Canessa ha dato voce al pensiero di molti, domandandosi nel salotto di Barbara D’Urso come faccia questa ragazza a vivere in posti da sogno cene in ristoranti di lusso e shopping a volontà.

Taylor Mega svela il suo cachet

Nel salotto di Barbara D’Urso Taylor, che ha appena concluso la sua settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello 16, dove ha avuto degli accesi scontri con Francesca De André causati dalla gelosia di quest’ultima nei confronti di Gennaro Lillio, ha dichiarato “Da un brand ho appena chiuso un contratto da 8 mila dollari a post. Gli alberghi dove alloggio invece non li pago: spesso con l’hotel si stipula un cambio di collaborazione con pubblicità sul mio profilo. Dietro ogni cosa c’è un preciso studio di marketing e niente è improvvisato“.

La Mega ha quindi proseguito dicendo: “Su Instagram fra i miei followers ho il 50% di uomini ed il 50% di donne, chi dice che mi seguono solo uomini per vedermi il c**o sono invidiose. Io guadagno 8 mila dollari a post su Instagram e faccio post tutti i giorni“. Presente in studio anche Antonio Zequila che ha detto la sua guardo mettendo in dubbio la veridicità delle parole di Taylor Mega.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Panorama la Mega ha inoltre parlato della vacanza più cara che ha fatto, cioè quella fatta la scorsa estate fra Montecarlo, Saint Tropez, Forte Dei Marmi e Mykonos. Impossibile per lei quantificare la cifra che ha speso, ma sopra i 100 mila euro. Una tappa obbligatoria per le vacanze di lusso è Saint Tropez. Fra le sue vacanze più cheap Formentera e la Puglia. Formentera ha spiagge bellissime ma per la Mega è troppo affollata, la Puglia seppur pazzesca per l’influencer, non riesce ad aver per lei quel tocco che servirebbe per un turismo di lusso.