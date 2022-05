Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane Soleil Sorgè ha fatto discutere molto per un gesto fatto sui social network. Infatti, sul suo profilo ufficiale di Instagram ha deciso di non seguire più alcuni dei suoi compagni di viaggio del “Grande Fratello Vip“, ove ha fatto discutere soprattutto il suo unfollow alle sorelle Selassié e Alex Belli.

La rottura con l’attore è arrivata già poco dopo l’avventura negli studi di Cinecittà, mentre secondo le ultime indiscrezioni l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” avrebbe deciso di rompere anche nei confronti delle principesse perché si sono rese protagoniste di uno shooting fotografico per la scuderia di Belli.

Le parole di Soleil Sorgè

Intanto l’italoamericana ha rilasciato una nuova intervista a “Pomeriggio Cinque“, in cui si è parlato della finale de “La pupa e il secchione show” vinta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Qui, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, spiega i motivi dietro la decisione di “fare pulizia” sul proprio profilo di Instagram.

Iniziando a parlare del legame stretto con l’attore di Parma, Sole sottolinea come le cose si siano complicate con il passare del tempo: “Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa“.

Poi si parla della tanto chiacchierata decisione di togliere il segui ad alcuni dei protagonisti del “GF Vip 6”: “Ho defollowato lui e altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente. Sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare, a esasperare le cose. Quindi ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima ma non più, e non ho più interesse di avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti”.