Pomeriggio Cinque, smantellati gli studi del talk show: l’annuncio di Barbara D’Urso

L’undicesima edizione di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, è iniziata il 3 settembre 2018 ed è terminata il 14 giugno 2019. Circa nove mesi di grande successo, con la trasmissione che ha praticamente dominato sempre la sua fascia di orario e lasciando le briciole a “La vita in diretta” su Rai 1.

Barbara D’Urso ha mandato in onda, sempre rigorosamente in diretta, l’undicesima edizione di Pomeriggio Cinque nel Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese allo studio 11. Nello stesso posto vengono girati anche altri programmi come “Fuori dal coro”, “Mattino Cinque”, “Domenica Live” e “Tiki Taka”.

Lo smantellamento degli studi di Pomeriggio Cinque

In queste ore, Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram si è resa molto attiva con alcuni video pubblicati per i suoi fan. Nell’occasione, ha mostrato lo studio smantellato di Pomeriggio Cinque e nel video poi, come scrive “Libero Quotidiano”, dichiara: “Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5. Non c’è più. Ciao Sonia, non c’è più il nostro studio.. qui c’erano i miei ospiti e lì c’è la scala…”.

Nel finale della sua diretta però la D’Urso si mostra molto più positiva, allontanando il tono di tristezza delle stories precedenti: “E adesso? Cosa succederà?”. Proprio per questo motivo i fan di “Barbarella” sono convinti che dalla prossima edizione potremmo vedere delle novità molto interessanti su Canale 5.

Le ipotesi di un addio della trasmissioni sembrano poco plausibili. Infatti, il direttore di Canale 5 rivelò: “Barbara D’Urso ha portato il suo contenitore pomeridiano al vertice di fascia su ogni target di riferimento, con un trend di ascolti in costante crescita. I numeri parlano da soli e mostrano come Pomeriggio cinque sia ormai un tassello fondamentale del palinsesto quotidiano. Grazie anche al prezioso lavoro di tutta la grande squadra Videonews”. Il programma è stato poi confermato durante la presentazione dei palinsesti dell’anno 2019-2010.