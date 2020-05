Pomeriggio Cinque, Silvio Berlusconi si complimenta con Barbara D’Urso: "Grazie per gli ascolti che riesce a ottenere"

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, andato in onda nella giornata dell’8 maggio, Barbara D’Urso ha deciso di intervistare il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Ovviamente il fulcro della discussione è stata la “Fase 2” del Coronavirus e gli aiuti che il Cavaliere ha pensato per il popolo italiano.

Tra le tante cose, Silvio Berlusconi consiglia al Governo di aiutare le famiglie e le madri lavoratrici che non sanno a chi lasciare i figli a causa della chiusura delle scuole: “Invito a far presto per non far in modo che queste donne siano costrette a lasciare il loro posto di lavoro. Bisogna sostenere le mamme e le famiglie, sostenere loro significa sostenere l’Italia”.

Il complimento a Barbara D’Urso

Nelle battute finali della sua intervista, Silvio Berlusconi ha voluto spezzare una lancia a favore di Barbara D’Urso: “La ringrazio, signora D’Urso, e le faccio molti complimenti per tutti i programmi che sta conducendo e per gli alti ascolti che riesce ad ottenere. Brava, brava, brava. Ancora grazie e per favore chiamatemi ancora”. La D’Urso, felice per queste parole, rivela: “Grazie. Questa è casa sua, lo sa”.

Probabilmente questi complimenti sono nati per difendere la conduttrice dalle accuse che sta subendo negli ultimi mesi. Per esempio, sul sito “Change.org” è nata una petizione contro la napoletana intitolata “Cancellare i programmi di Barbara D’Urso“, dove a oggi si contano più di 470 mila firme. Questa iniziativa nasce per mostrare tutta la contrarierà dei telespettatori per la preghiera fatta dalla D’Urso in diretta con il leader della Lega Matteo Salvini per ricordare le vittime di Bergamo a causa del Covid-19.

Ma non è la prima volta che Silvio Berlusconi parla bene di Barbara D’Urso, poiché in una vecchia intervista fatta sempre a “Pomeriggio Cinque“, il leader di Forza Italia si è complimentata con lei per le enormi capacità di conduttrice.