Pomeriggio Cinque si parla di vip in miseria: la furia di Orlando Portento contro Angela Cavagna: "Ha portato via tutto"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque” si è tornati a parlare delle difficoltà economiche in cui versano molti personaggi del mondo dello spettacolo, che dopo anni di lavoro – e notorietà – oggi si trovano a vivere con pensioni da fame.

Tra gli ospiti invitati nel salotto di Lady Cologno anche Nick Luciani e Orlando Portento, che in molti ricorderanno come l’uomo del “Triccheballacche”, ex marito di Angela Cavagna. Le dichiarazioni di Luciani, alias il biondo del celebre gruppo dei “Cugini di Campagna”, aveva già rivelato in passato delle sue difficoltà, anche se ora per lui il peggio sembra essere passato.

Vip in miseria: la ripresa di Nick Luciani e la disperazione dell’ex della Cavagna

Chissà se in questa ripresa di Luciani ci sia anche lo zampino della D’Urso che ha acceso un faro sulla sua storia, infatti il cantante dichiara: “Da un po’ sto ricominciando anche con il canto“. Durante il suo periodo nero, l’ex dei Cugini di Campagna si è prestato a fare qualsiasi lavoro pur di sbarcare il lunario, anche il muratore o il piastrellista.

Tra gli ospiti che hanno commentato la toccante vicenda di Nick, ci sono anche Lory Del Santo e Biagio D’Anelli, che ha approvato la versatilità del cantante, ma soprattutto la sua forza d’animo, non lasciandosi abbattere e reagendo come ha potuto. Poi il consiglio inaspettato, cioè quello di abbandonare il look anni ’70, preferendo qualcosa di più attuale e moderno.

Ad animare non poco la puntata è stato Orlando Portento, che in molti ricorderanno come l’uomo delle “cammellate” e del “Triccheballacche”, ex marito della showgirl Angela Cavagna, contro la quale ha avuto delle parole poco lusinghiere, in tal senso le sue parole: “​Ha portato via tutto: la casa ed il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa. Io vivo in un appartamento in affitto, pago 650 euro al mese e prendo 686 euro di pensione“.