Pomeriggio Cinque, Serena Grandi ritorna sul rapimento: "Hanno trafugato le ceneri di mia mamma e mio padre"

Nella giornata del 12 novembre l’attrice Serena Grandi ha rilasciato una intervista a “Pomeriggio Cinque”, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. L’ex gieffina ritorna sul rapimento ricevuto nella sua casa a Rimini, dove le hanno sottratto anche dell’oro.

Le dichiarazioni di Serena Grandi non si fermano solamente su questo furto. Infatti, incalzata dalla conduttrice Barbara D’Urso, rivela che in passato ha avuto una breve storia d’amore con Gianni Morandi, finita perché lei ai tempi non era ancora pronta per impegnarsi.

Le parole di Serena Grandi sul rapimento

L’intervista inizia con il rapimento ricevuto a Rimini, dichiarando di essere ancora molto scossa per quello che è successo: “Per me è stata proprio come una violenza. Non per quello che mi hanno rubato, che comunque non è poco, ma hanno trafugato le ceneri di mia mamma e di mio papà per cercare se avevo nascosto dei gioielli”.

Successivamente vengono mostrato anche delle fotografie, come l’impronta di una mano esaminata dal Reparto investigazioni scientifiche e le ceneri del padre. Serena Grandi ci tiene a sottolineare che quelle della madre non sono riusciti ad aprirle per un motivo ancora sconosciuto.

La storia d’amore con Gianni Morandi

Successivamente dichiara di aver avuto una relazione con Gianni Morandi: “È stata una bellissima storia d’amore. Mi ha portata a Sanremo, mi ha vestito, mi ha fatto diventare una regina e mi portava nei più belli alberghi”. Ricorda di essere stato con lui nel periodo di “La mia nemica amatissima”, poiché l’accompagnava sul palco mano per la mano.

Serena Grandi dichiara che i due si sono separati a causa dell’enorme differenza di età e proprio per questo motivo non si sentiva ancora pronta a far parte di una famiglia allargata. Ammette di essere rimasta malissimo, poiché improvvisamente il suo ex ha chiuso tutti i ponti a causa anche dei suoi figli.