Pomeriggio Cinque senza pubblico: Barbara d’Urso svela studio e sigla nuova

Lo scorso 1° settembre Pomeriggio Cinque ha festeggiato quattordici anni dal suo debutto. Era il 2008 quando dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese Barbara d’Urso e Claudio Brachino iniziavano a fare compagnia al pubblico pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione.

Di anni ne sono passati, rivoluzioni e cambiamenti non sono mancati. Barbara d’Urso torna lunedì 6 settembre 2021 con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. La trasmissione andrà in diretta dallo stesso studio come, nell’edizione precedente, ma con una scenografia parzialmente rinnovata e una nuova sigla.

Per scelte editoriali da quest’anno cambia totalmente tipologia di argomenti incentrandosi più sull’attualità e sull’informazione, abbandonando completamente l’intrattenimento ed il gossip. In queste ore su Canale 5 è in rotazione il promo di Pomeriggio Cinque che ha preso il posto di quello trasmesso negli ultimi giorni realizzato con un semplice montaggio di immagini e grafiche sulle note di Jerusalema.

In questo vi è proprio Barbara d’Urso in persona che ha svelato uno studio ancora più moderno per raccontare la realtà. Là dove accadono i fatti la conduttrice con i suoi inviati ci saranno. Tra i contenuti spazio alla tanta informazione e alle storie semplici, storie positive degli italiani.

In sottofondo è possibile sentire anche la nuova sigla di Pomeriggio Cinque. Secondo quanto trapelato da Dagospia, gli opinionisti fissi saranno soltanto Eva Grimaldi e la giornalista Annalia Venezia, amica intima di Maria Carmela. Il numero di puntate previste che andranno in onda supereranno quota 200.

La trasmissione sarà trasmessa, come sempre, dal lunedì al venerdì pomeriggio subito dopo la fine di Love is in the Air. A differenza dagli anni precedenti la durata è stata ridotta da 90 a 70 minuti: Pomeriggio Cinque inizierà alle 17,35. Dalle 18,45, invece, lascerà il posto ai game preserali della rete.

Per la terza stagione consecutiva Barbara d’Urso non avrà il pubblico in studio a causa delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, decisione che dura dal 24 febbraio 2020.