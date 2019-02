Pomeriggio Cinque, scoop su Jeremias Rodriguez: "Vuole essere il primo a consumare a L’Isola dei Famosi"

Il rapporto di Barbara D’Urso con la famiglia Rodriguez non è mai stato dei migliori. In passato più volte la conduttrice di Canale 5 ha invitato sia le due sorelle Belen e Cecilia che Jeremias nei suoi studi, ma hanno sempre rifiutato la proposta della “Dottoressa Giò”.

Tuttavia, il suo ingresso a “L’Isola dei Famosi” non ha fermato Barbara D’Urso: per tutta la puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice non ha mai fatto il nome dell’argentino, preferendo di parlare degli altri concorrenti in gioco. Un clamoroso scoop sul fratello di Belen viene fatto però dall’opinionista Roger Garth.

Lo scoop su Jeremias Rodriguez

Secondo il modello Roger Garth, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vorrebbe essere uno dei primi concorrenti de “L’Isola dei Famosi” ad avere un rapporto in Honduras. Infatti, secondo alcune sue fonti, avrebbe scommesso con uno dei suoi amici prima di partire in questa sua nuova avventura. Dunque, per l’opinionista di Barbara D’Urso, Jeremias vorrebbe spingersi oltre con Soleil Sorge e non fermarsi ad alcuni semplici baci.

Queste sono le parole di Roger Garth su questo argomento: “Mi hanno detto che prima di partire per l’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha fatto una scommessa con i suoi amici. Vuole essere il primo isolano a consumare in Honduras”.

Barbara D’Urso però liquida subito l’argomento, dichiarando di non credere molto a questa notizia. La conduttrice infatti cerca di evitare il discorso, attirando l’attenzione su Yuri Rimbaldi e Paolo Brosio, altri concorrenti di quest’edizione de L’Isola dei Famosi. Le prime tensioni tra Jeremias e la “Barbarella” sono nate nel 2017, quando il ragazzo disse di non apprezzare per nulla il modo in cui la conduttrice parlava, sia a Domenica Live che Pomeriggio Cinque, della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nata al GF Vip.