Pomeriggio Cinque, scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni: "Hai usato un linguaggio aggressivo"

Continuano ancora le tensioni tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria, due delle protagoniste dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi. Infatti, durante la breve avventura da parte della naufraga in Honduras, si è scontrata ripetutamente con l’opinionista, non riuscendo mai a trovare un punto in comune.

Proprio Vladimir, sia dopo l’eliminazione di Laura che del marito Clemente Russo, ha lanciato varie frecciatine nei loro confronti, sottolineando come il pubblico non lì abbia amati molto. La loro tensione si sposta anche negli studi di “Pomeriggio Cinque“, ove Barbara D’Urso durante l’ultima diretta prova a farli confrontare.

Il faccia a faccia tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria

La conduttrice ha provato in ogni modo a far chiarire Laura e Vladimir, ma senza successo. L’ex naufraga continua ad accussarla di essere stata poco obiettiva nei suoi confronti giudicandola fin troppo velocemente, mentre Vladimir Luxuria sottolinea come abbia fatto solamente il suo lavoro sottolineando il suo linguaggio aggressivo.

Laura Maddaloni dichiara di essere molto dispiaciuta di essere stata etichettata in una certa maniera da Vladimir, una persona che rispetta tantissimo: “Non mi è piacuto che mi ha etichettata come donna aggressiva. Io la stimo molto e ci sono rimasta male. Io avrei voluto un consiglio come ha fatto con tanti concorrenti”.

Vladimir Luxuria però spiega di aver fatto semplicemente il suo lavoro: “Quando uno fa l’opinionista, può criticare e mettere in rilievo alcuni atteggiamenti che reputa poco leali. L’ho fatto con tantissimi naufraghi. Io penso che il pubblico l’avrebbe mandata via dall’Isola anche se io non avessi detto nulla. Io parlo di un linguaggio aggressivo e poi hai fatto delle cose che non mi sono piaciute“.

Il faccia a faccia continua per un po’ di tempo, con Laura che continua ad accusarla di averla aiutata poco durante la sua avventura honduregna, sottolineando come l’avrebbe dovuto parlarle da donna e mamma: “Sono stata l’unica concorrente che hai attaccato dal primo all’ultimo giorno”.