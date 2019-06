Pomeriggio Cinque, scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani

Nella scorsa puntata di “Pomeriggio Cinque“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, i telespettatori hanno assistito ad uno scontro tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. L’ex bonas di “Avanti un altro” nei mesi scorsi decise di entrare come ospite nella Casa del “Grande Fratello” per chiarire alcune parole pronunciate dalla cestista nei suoi confronti.

In uno degli ultimi tweet pubblicati da Francesca Cipriani sul proprio profilo ufficale, ha accusato Valentina Vignali di fare uso di Photoshop, programma specializzato nell’elaborazione e modifiche di fotografie. Oltre a questo, aveva annunciato proprio di essere pronta a mandare nei confronti della cestista una diffida.

Lo scontro tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali

La diffida, come conferma Valentina Vignali durante la diretta di “Pomeriggio Cinque“, sembra essere arrivata. Lo scontro si protrae sugli stessi interventi, con la cestista che arriva anche a chiedere scusa per le parole utilizzate sulla “Cipry” durante la sua esperienza nella casa. Tuttavia, stuzzicata da Barbara D’Urso, non nega di pensarla ancora come prima.

Successivamente, Barbara D’Urso mostra proprio le immagini pubblicate da Francesca Cipriani su Twitter, in cui arriva la pronta risposta di Valentina Vignali: “Parli tanto di bullismo e poi tu mostri una mia foto scattata in questa primavera ed una foto di ora dove ho preso chili. Io ho preso 10 chili e non mi vergogno, succede a tante persone di avere la fame nervosa e di avere problemi. Ma vado in palestra tutti i giorni ed ora mi rimetto in forma in un mese. Pensavi di offendermi? Lo vedo da sola che sono ingrassata“.

Nella discussione si intromette Taylor Mega, una delle ospiti di questa edizione del “Grande Fratello“. L’ex fidanzata di Tony Effe rivela che è imbarazzante vedere uno scontro tra due donne su certi argomenti. Successivamente, Taylor rivela di aver ricevuto delle offese molto pesanti da Francesca De André, ma non per questo ha deciso di diffidarla.