Pomeriggio Cinque, Raffaello Tonon contro Soleil: "A Onestini hai fatto una porcheria". La reazione della D’Urso

L’amicizia che lega Raffaello Tonon e Luca Onestini è nata nell’edizione del “Grande Fratello Vip” andata in onda nel 2017 e continua ancora oggi. I due sono legati anche professionalmente, infatti conduco gomito a gomito la trasmissione radiofonica “Proteina Zeta” su Radio Zeta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00.

Proprio durante il GF Vip, Onestini è stato lasciato dalla sua fidanzata di allora, Soleil Sorgé. La ragazza, scelta durante il percorso di Onestini come tronista a “Uomini e Donne“, era stata paparazzata con Marco Cartasegna – collega di trono di Luca – e alla fine i due sono venuti allo scoperto, ammettendo la loro relazione. Questo fatto ha segnato molto l’ex gieffino, ma allo stesso tempo gli ha consentito di trovare l’amore con Ivana Mrazova, anche lei concorrente in quell’edizione.

Raffaello Tonon contro Soleil Sorgé

Davanti alle telecamere di “Pomeriggio Cinque“, Tonon non si fa scappare l’occasione di attaccare la Sorgé, ricordando proprio il suo comportamento nei confronti dell’amico Onestini: “Tu hai iniziato in questo modo, sei venuta alla ribalta dopo Uomini e Donne per il comportamento che hai tenuto con Luca Onestini a cui hai fatto una grande porcheria” esclama Raffaello senza troppi giri di parole.

Soleil, dal canto suo, ha cercato di difendersi precisando che non c’è stato alcun tradimento e non ha mancato di rispetto a nessuno. Ma la vera stoccata arriva quando la Sorgé lancia una precisa e dura accusa: “Sappiamo benissimo come funziona, c’è qualcuno interessato come il tuo amico a fare televisione. Pur di denigrare una donna sarebbero pronti a vendere la madre”.

L’intervento di Barbara D’Urso

Raffaello non ci sta e difende a spada tratta Onestini, intimando a Soleil di non azzardare certe ipotesi del tutto false e infondate. Arriva poi l’intervento di Barbara D’Urso ad appianare la situazione: “Non mi interessa il passato, gli uomini del passato non mi interessano” precisa la padrona di casa.

Ricordiamo che tra la D’Urso e Onestini non sembra scorrere buon sangue, infatti quando il fratello Gianmarco era nella Casa del GF nell’edizione condotta proprio dalla Carmelita nazionale, Luca non fu invitato per una eventuale sorpresa al fratello e questa decisione per molti è stata vista come un sintomo che tra Onestini e la D’Urso non sia tutto rosa e fiori.