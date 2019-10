Pomeriggio Cinque, prima apparizione di Francesca De André dopo il collasso: le accuse contro Gennaro Lillio

Francesca De André, l’ex gieffina e nipote del celebre cantautore Fabrizio De André, dopo il malore che l’ha colpita qualche settimana fa poco prima dell’inizio di “Live – Non è la D’Urso”, dove doveva andare ospite, è tornata in tv nel salotto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque“, dove ha rassicurato i fan sul suo stato di salute e raccontato ancora una volta la sua verità sul presunto tradimento ordito ai suoi danni dalla sorella Fabrizia e da Biagio D’Anelli.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il talk show pomeridiano di Canale 5, in onda giovedì 10 ottobre 2019, l’ex gieffina e modella ha spiegato ai telespettatori e a Lady Cologno di aver avuto un crollo nervoso, causato dallo stress accumulato negli ultimi tempi, complice la turpe quanto triste vicenda legata a ciò che le fu detto e fatto vedere durante la sua permanenza al Grande Fratello, cioè quello del presunto tradimento del fidanzato, Giorgio Tambellini, con due ragazze.

Francesca difende Giorgio e attacca Gennaro

La storia con Gennaro Lillio si è definitivamente conclusa e non certo nei modi migliori, considerate le recenti reciproche accuse tra i due ex – si parlerebbe perfino di violenza isica – tali da preannunciare querele. Negli ultimi mesi Francesca ha incassato anche un’altra delusione, cioè quella dell’allontanamento dalla sorella Fabrizia, che a sua volta non solo si è riavvicinata al padre Cristiano dopo anni di accuse e carte bollate, ma avrebbe avuto – a detta di Francesca – un ruolo nel presunto complotto ordito ai suoi danni.

Francesca ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha ammesso di non vivere un momento semplice, per poi difendere Giorgio Tambellini dalle critiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni, cioè quelle di aver presenziato allo show di Barbara D’Urso mentre la sua fidanzata era in ospedale.

In tal senso le parole di Francesca: “Lui non voleva restare a Live, ma il mio agente l’ha rassicurato ed è arrivato in ospedale successivamente. Mi ha aiutato tanto“. La De Andrè continua a puntare il dito contro Biagio D’Anelli, reo di non aver detto tutta la verità sul presunto tradimento di Giorgio. I toni si alzano e si riscaldano ancor più nel momento in cui la D’Urso ricorda a Francesca che Gennaro Lillio ha annunciato querela nei suoi confronti, parole a cui l’ex gieffina ha replicato: “Non ha niente da fare. Io ho risposto al suo post dove parlava di aggressioni da parte mia“.