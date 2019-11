Pomeriggio Cinque, Patrizia De Blanck rivela di star frequentando un politico: la sconvolgente scoperta in diretta

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si è parlato di “Toyboys e Cougar”. Negli studi l’argomento viene aperto da Wanda Fisher, conosciuta al grande pubblico grazie alla sua forte somiglianza con Ivana Spagna.

Tra gli ospiti in studio ci sono Patrizia De Blanck, Raffaello Tonon, Roger Garth. Proprio la socialite ha iniziato per prima a commentare le fotografie mostrate da Barbara D’Urso tra il bacio scambiato da Wanda Fisher e il suo nuovo toyboy, attaccando la sosia. Tuttavia Roger prende le sue difese, lanciando una frecciatina alla Contessa.

Patrizia de Blanck scopre di star frequentando un uomo sposato

Il commento di Patrizia de Blanck sulle foto di Wanda Fisher è, come al suo solito, senza filtri: “Ma che schifo! Perché è un ventisette enne. Fa un po’ schifo, ma non voglio andare nei particolari perché ognuno fa quello che gli pare nella vita”. Ma il commento di Roger Garth sulle parole della Contessa non si fanno attendere: “Ha parlato Patrizia. Io ti voglio bene, ma tu stai facendo la moralista quando tu stai uscendo con un politico famoso già sposato”.

Inizialmente Patrizia De Blanck rimane incredula davanti alle parole di Roger Garth, ma successivamente spezza una lancia a favore ringraziandolo per averla informata su questa vicenda: “Hai fatto bene a dirmelo, così lo lascio. Io gli uomini sposati non li voglio. Indagherò e se cosi è così glielo dico in diretta un bel vaf******o”.

Incalzata da Barbara D’Urso, che resta meravigliata dalle dure parole, Patrizia De Blanck conferma nuovamente di star uscendo con un politico molto famoso, sottolineando però di non essere a conoscenza del suo matrimonio. La Contessa infatti sapeva da quest’uomo, di cui non viene svelato il nome, che aveva ormai rotto con la sua donna e vivevano sotto allo stesso tetto solamente per il bene dei loro figli.