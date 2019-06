Pomeriggio Cinque, Mila Suarez attacca Francesca De André e Gennaro Lillio: "Siete la coppia più brutta dell’estate"

Nell’ultima edizione del “Grande Fratello 16” ha fatto discutere molto il rapporto tra Mila Suarez e Francesca De André. Entrambe infatti si sono rese protagoniste di alcune liti molto pesanti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il tutto nasce dal fatto che entrambe volevano conquistare il cuore del bel napoletano Gennaro Lillio. A riuscirci è stata Francesca De André, che al momento sta proseguendo la sua conoscenza con il ragazzo dopo la separazione con Giorgio Tambellini, quest’ultimo accusato di aver tradito la ragazza con una misteriosa mora.

L’attacco di Mila Suarez nei confronti di Francesca De André e Gennaro Lillio

L’ex fidanzata di Alex Belli non si risparmia sulla neo coppia: “Per me la coppia più brutta di questa estate sono loro due. Guarda Gennaro sei proprio una persona falsissima, con un cervello giovanile, e grazie a Francesca non sai fare neanche una conversazione. Tu (riferendosi a Francesca n.d.r) sei solamente una cafona che non sa fare niente. Siete due cafoni e date un brutto esempio ai giovani che vi guardano”.

La risposta di Francesca De André non si fa attendere: “Tu sei l’ombra delle persone, prima eri quella di Alex Belli, poi ti sei attaccata a Delia Duran, adesso ti sei attaccata a Gennaro che non ti ha calcolato, e adesso ti attacchi a me. Addirittura chiami i fotografi mentre vai dai carabinieri… Sei la ragazza più patetica che abbia partecipato al Grande Fratello”.

A prendere le difese della coppia ci pensa il direttore di “Novella 2000” Roberto Alessi. Quest’ultimo però ha voluto lanciare una piccola frecciatina a Gennaro Lillio, poiché rivela di aver intervistato Lory Del Santo, la sua ex fidanzata, e sul conto del napoletano non si è espresso nel migliore dei modi.