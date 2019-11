Pomeriggio Cinque, Mila Suarez accusa di razzismo Francesca De André

Durante l’ultima edizione del “Grande Fratello“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, la modella marocchina Mila Suarez ha fatto parlare molto per i suoi scontri avuti con Francesca De André.

Entrambe nella casa più spiata d’Italia hanno mostrato nell’avere un carattere molto forte. Questo astio sta continuando anche dopo la loro esperienza al “Grande Fratello“, poiché sia Mila che Francesca De André si stanno accusando a vicenda nei salotti di Barbara D’Urso.

Le accuse di Mila Suarez a Francesca De André

Inizialmente negli studi di “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso manda in onda un video in cui, brevemente, mostra tutte le accuse rilanciate da Francesca De André a Mila Suarez. In questa clip possiamo vedere che l’ex fidanzata di Gennaro Lillio etichetta la marocchina come una persona falsa.

Queste parole però vengono prese molto su serio da Mila che, una volta mandata in onda la breve clip, dichiara: “Non so perché lei ha usato questa cattiveria perché per me questa cosa qua è razzismo gravissimo ed anche bullismo”. Successivamente domanda a Francesca perché è entrata nella casa con l’obbiettivo di attaccarla fin dal primo momento.

Francesca De André, senza peli sulla lingua, dichiara di avere praticamente zero rispetto nei confronti suoi: “Io non sono razzista, io sono andata nei centri di malnutrizione in Africa a curare i bambini. Io ho dato della scimmia a Mila nel senso che saltava addosso a tutti e la vedevo di cattivo gusto. Ma lei travisa sempre tutto”.

Successivamente Mila Suarez dichiara di non trovare casa poiché è marocchina, così Barbara D’Urso manda un filmato mentre lei contatta degli agenti immobiliari con i microfoni di “Pomeriggio Cinque”. Alcuni venditori, ascoltando il suo accento, si sono rifiutati ad aprire a qualsiasi tipo di trattativa, chiudendo immediatamente l’affare.