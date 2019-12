Pomeriggio Cinque, Mercedesz Henger rivela di non voler vedere più sua madre Eva: "È una delusione"

Nella puntata del 4 dicembre di “Pomeriggio Cinque“, Mercedesz Henger ha voluto rispondere alle parole dette dalla madre durante la sua intervista a “Live – Non è la D’Urso“, entrambe condotte da Barbara D’Urso. La ragazza è stata intervistata mentre negli studi si parlava di “famiglie in guerra”.

Eva Henger nella sua intervista ha dichiarato che in molti conoscevano la verità sul vero padre biologico della figlia. Per l’ex attrice a luci rosse si tratta di una circostanza inevitabile, poiché per anni Mercedesz si è portato con se un cognome ungherese Jelinek, il nome del vero padre che non ha mai conosciuto.

Mercedesz Henger respinge le dichiarazioni di Eva Henger

La giovane, da Barbara D’Urso, dichiara che quasi nessuno conosceva la verità dietro al suo padre biologico. Per dimostare queste sue affermazioni ha chiamato sia Eleonora Giorgi e Nadia Rinaldi. La prima è la madre di Paolo Ciavarro, con quest’ultimo che frequentò la stessa scuola internazionale di Mercedesz per tredici anni. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” invece è una vecchia amica di famiglia, ma nonostante questo entrambe non conoscono la verità dietro al suo cognome.

Mercedesz dichiara che per anni, pur mentendo più volte, ha cercato di difendere questa vicenda con l’obbiettivo di rispettare le scelte del padre: “Ho difeso questa notizia. Mia madre è un’ennesima delusione, è una cosa che mi ferisce. Ho elogiato mio padre in tutti i modi. La memoria di mio padre si sporca trasformandola in una faida tra me e mia mamma”.

I primi problemi tra Eva e Mercedesz sono nati durante le dichiarazioni della prima nei confronti di Lucas Peracchi, fidanzata della figlia. Anche per questo motivo Mercedesz ad oggi è arrivata a una dura conclusione: “Mia madre mi sta attaccando, mi fa molto male. Io tuttora, vedendo la reazione di mia mamma, non credo di aver sbagliato. Sarà sempre mia madre ma per il momento non la voglio proprio vedere”.