Pomeriggio Cinque, "Matty il biondo" viene intervistato da Barbara D’Urso: ecco chi è il giovane youtuber

“Matty il biondo” ha conquistato anche il piccolo schermo. L’11 enne, con la sua intervista nei salotti di Barbara D’Urso, si è fatto conoscere anche dai telespettatori di Canale 5. Anche in questa circostanza ha lanciato il suo show, grazie ad una lunga chiacchierata con la conduttrice.

La frase più emblematica lanciata sul web è “godo come un ricco” spiegando, nella trasmissione di Canale 5, il significato dietro a tale affermazione: “Di notte, quando sono agitato, tiro fuori queste perle. Il riccio? L’ho scelto perché è il mio animale preferito. Gode perché quando nasce è felice”. Su Twitter dopo questa intervista diventa immediatamente un idolo.

Ecco chi è Il biondo Matty

Iscritto su YouTube dal 9 novembre 2017, in circa tre anni di contenuti ha ottenuto più di 12 milioni di visualizzazioni. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del web commentando le partite della sua squadra del cuore, come svelato dalle sue informazioni del canale di YouTube: “Ciao, sono Matteo mi piace guardare le partite del Napoli e fare i video su YouTube”.

“Matty il biondo” nonostante sia nato ad Angri, un comune in provincia di Salerno, è un gran tifoso del Napoli. Ha trovato immediatamente una enorme popolarità sul web grazie al suo linguaggio forbito, e come lui stesso spiega in una intervista, molte persone ritengono dimostri molti più anni di quelli che ha effettivamente.

Infatti sul suo canale di YouTube non troviamo semplicemente dei commenti sulla sua squadra del cuore, ma anche consigli di come migliorare alcune situazioni nella sua città. Uno dei video più visti sul suo canale è “AD ANGRI IL SABATO E LA DOMENICA NON C’È UNA MANIFESTAZIONE! E’ UN MORTORIO”, in cui prega il comune di migliorare la zona per fare in modo di aumentare i turisti.