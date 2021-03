Pomeriggio Cinque, Maria Teresa Ruta parla di Tommaso Zorzi: "Dopo il GF Vip non ci siamo più sentiti"

Nella giornata di ieri Maria Teresa Ruta è stata intervistata nei salotti di “Pomeriggio Cinque“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Ovviamente l’argomento cardine della diretta è la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, vinta dall’influencer Tommaso Zorzi.

La conduttrice inizialmente si focalizza proprio sull’ex concorrente di “Riccanza” in cui mostra, tra le tante cose, un filmato sul ritorno alla “vita reale” di Zorzi. Infatti, una volta uscito dagli studi di Cinecittà, Tommaso si è immediatamente attivato su Instagram facendo delle dirette, a volte accompagnato dalla sorella Gaia, per stare vicino ai suoi fan.

Una volta mostrati questi filmati, la D’Urso chiede a Maria Teresa come sono a oggi i suoi rapporti con Tommaso Zorzi. I due, inizialmente grandi amici nella casa, hanno litigato una volta assistito all’eliminazione della Ruta, rivelando di essersi sentita tradita sia da lui che da Stefania Orlando per come si sono comportanti nella parte finale.

A quanto pare, come rivelato da Maria Teresa, la situazione non sembra essere migliorata: “Da quando è uscito dalla Casa non ci siamo più sentiti. Abbiamo parlato, però, durante la puntata finale e dopo la proclamazione. Io non devo perdonare nessuno, avrei solo voluto che dopo la nomination mi avesse parlato. Invece ha taciuto”.

Aggiunge di non essere stata contattata neanche da Stefania Orlando, anche se ammette di aver parlato con il compagno Simone Gianlorenzi. Da Barbara D’Urso prova a ipotizzare anche i motivi di tanto silenzio da parte dell’ex valletta di “Sì o no?”, rivelando che molto probabilmente i numerosi impegni l’hanno impedita di farsi sentire.

Messo da parte l’argomento dedicato al “GF Vip”, Maria Teresa Ruta parla della sua vita privata e rivela di avere dei progetti molto importanti con il proprio compagno: “Ci vogliamo sposare sott’acqua. Appena farà più caldo, lo faremo con un prete sub”.