Una volta terminata la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ove ne è uscito vincitore Tommaso Zorzi, tutti i concorrenti si sono riuniti in un locale per passare una serata di pura allegria. E sui loro canali social sono usciti alcuni momenti della festa, in cui si vede proprio l’ex concorrente di “Riccanza” ha indossato un paio di scarpe rosse con tacchi a spillo.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, sono usciti alcuni particolari sulla serata passa tra i concorrenti nel ristorante. La showgirl rivela che sul posto sarebbero arrivati addirittura i carabinieri a causa degli assembramenti, versione poi confermata da Giacomo Urtis.

Come riporta il sito “Isa & Chia” Maria Teresa Ruta, tra il serio e il faceto, rivela: “Eravamo quelli che erano dentro la casa, ovviamente tutti con il tampone fatto, come se fosse dentro la casa… stavamo cenando. E’ arrivata la Polizia ci ha guardato e ha detto: “Questo è un assembramento“. Hanno chiamato la Questura, ci hanno dato dieci minuti di tempo e quindi ci siamo imboscati nelle stanze”. Per Giacomo Urtis però la Polizia sarebbe venuta sul posto unicamente per allontanare i fan che stavano facendo assembramento fuori al locale.

Ulteriori dettagli su Dayane e Rosalinda

L’argomento cardine però resta l’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, uno dei rapporti più chiacchierati di questi mesi. Le due, tra molti alti e bassi, hanno mantenuto sempre un legame forte ma il tutto è peggiorato quando l’ex concorrente di “Pechino Express” ha mandato, e poi causato, l’eliminazione dalla casa della sua amica.

Ma a quanto pare, nonostante le buone intenzioni, le due ragazze non hanno ancora fatto pace. A lanciare per primo il sassolino è stato Alan Fiordelmondo, ospite della D’Urso: “Mi dicono che è stata la fine delle Rosmello, dietro le quinte c’è stato il gelo”.

Giacomo Urtis conferma le dichiarazioni del giornalista, mentre Maria Teresa Ruta aggiunge: “Io c’ero e nella festa non sono state vicine. Noi, invece, ci abbracciavamo tutti. Avranno necessità di chiarirsi. Io pensavo che con due bicchieri di vino sarebbe finito tutto”.