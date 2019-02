Pomeriggio Cinque, Maria Monsé e le nozze di pizzo: piovono critiche sull’ex gieffina

L’ultima puntata settimanale del talk show televisivo di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque” ha visto come protagonista assoluta Maria Monsé, che ha voluto condividere con il pubblico di Lady Cologno le emozioni per la celebreazione delle nozze di pizzo con il marito, dopo 13 anni di matrimonio.

Come una vera principessa Maria Monsé è arrivata insieme alla figlia Perla Maria – ormai conosciuta dal pubblico televisivo per la sua loquacità e disinvoltura davanti alle telecamere – su una carrozza uscita a forma di zucca, che sembrava uscita direttamente dal libro di Cenerentola, quindi al suo arrivo ad aspettarla un gran numero di volti noti della televisione, come l’ex del “Grande Fratello Vip” Lisa Fusco, ma anche la popolare opinionista di “Uomini e donne” Tina Cipollari.

Piovono critiche per le nozze trash di Maria Monsé

Come è stato più volte sottolineato dalla conduttrice di “Pomeriggio Cinque” le nozze di Maria Monsé con Stefano Paravia sono state ideate e attentamente programmate dalla figlia Perla Maria, 13 anni, che ha disegnato perfino il vestito indossato dalla mamma, un abito ispirato al personaggio della Walt Disney “Mary Poppins”.

Ed è proprio cantado in corola celebre canzone “Supercalifragili” del film “Mary Poppins” che Maria Monsé ed il suo folto stuolo di amici hanno replicato alle cattiverie e alle frecciatine lanciate dallo studio dalle opinioniste Karina Cascella, la Marchesa – per identificazione personale – Daniela del Secco D’Aragona e Patrizia Groppelli – ex principessa d’Asburgo -.

Ma alle ritiche per il vestito della Monsé si sono aggiunte quelle riguardanti il freddo bacio dato al marito – sulla guancia – una cosa che ha destato non poche perplessità, tanto che la conduttrice ha chiesto alla Monsé di rimediare. Mentre piovono le critiche sul matrimonio della Monsé, Lady Cologno difende a spada tratta la sua opinionista ed ex gieffina che con la sua decisione di rinnovare le promesse nuziali pubblicamente ha voluto mandare un messaggio molto importante riguardante il matrimonio e l’importanza di tale unione.