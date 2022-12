Pomeriggio Cinque, Marco Bellavia parla del suo ritiro: "Sono andato via per un problema più grave della depressione"

Ascolta questo articolo

Il caso Marco Bellavia è stato uno degli argomenti principali di questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex conduttore di “Bim bum bam” ha infatti dovuto abbandonare forzatamente la Casa per via degli atti di bullismo ricevuti dai suoi compagni di viaggio.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha dato, anche per via delle critiche ricevute, un’importanza fondamentale alla vicenda legata a Bellavia, dedicando un paio di puntate parlando quasi esclusivamente del suo ritiro. Alla fine l’unica a essere punita è stata Ginevra Lamborghini, seppure la ricca ereditiera rientrerà lunedì nella Casa come ospite per circa una settimana, e Giovanni Ciacci che al televoto flash venne eliminato dal pubblico.

Marco Bellavia ritorna a parlare del suo ritiro

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Marco Bellavia nella giornata di ieri ha rilasciato una lunga intervista a “Pomeriggio Cinque“, il talk show condotto da Barbara D’Urso. Qui l’ex vippone rivela di non aver abbandonato il gioco per via delle depressione ma per un problema ancora più serio.

“Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo” afferma Marco per poi andare di più nei dettagli: “Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente. Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili“.

Smentisce quindi di aver avuto dei problemi psicologici prima del suo ingresso al “GF Vip”: “Tutto è nato in quei giorni perché all’interno della Casa, non dormendo, ho avuto una serie di crisi di ansia e attacchi di panico continui che mi hanno portato a uno scompenso emotivo. È molto peggio della depressione. La depressione dura del tempo, io ho avuto una cosa molto forte in quei giorni”.

Ormai però questi problemi sembrano essere stati messi alle spalle, con Marco che rivela di aver lottato per cercare di superarli. Ovviamente non si parla della sua relazione con Pamela Prati, giacché tra la showgirl e la Barbarella non sembra esserci un bel rapporto.