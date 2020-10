Pomeriggio Cinque, Luigi Favoloso blocca la mamma. Barbara D’Urso è interdetta: "Sono allibita. Ma vi sembra normale?"

Nella puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda l’8 ottobre, Barbara D’Urso ha invitato Luigi Mario Favoloso e Elena Morali. L’ex di Nina Moric e la showgirl, sono tornati insieme e la D’Urso li ha ospitati, per vederci chiaro sulla questione. Difatti i due, dopo aver annunciato la loro storia d’amore (alla quale in tanti non credevano), hanno poi confessato di essersi lasciati, salvo poi confermare il ritorno di fiamma proprio nel salotto della D’Urso.

Favoloso e la Morali, sono spesso stati ospiti di Barbarella e dunque non potevano dare l’annuncio se non in una delle sue trasmissioni. Ospite della conduttrice però, non era solo la coppia ritrovata, ma anche Loredana Fiorentino mamma di Luigi Mario. La signora Favoloso è ormai diventata un personaggio a tutti gli effetti, grazie alle tante ospitate proprio nei salotti D’Ursiani.

Anche questa volta mamma Loredana è stata al centro dell’attenzione, tanto che gran parte dello spazio è stato dedicato proprio a lei. Elena e Luigi hanno solo confermato che sono tornati insieme e che entrambi, avevano qualcosa da perdonare all’altro. La mamma di Luigi è poi intervenuta, asserendo di non essere troppo felice della storia d’amore tra il figlio e la Morali.

In particolar modo, la signora Favoloso ha dichiarato che la nuora, lascerebbe troppe porte aperte ai suoi ex. La suocera, ha poi dato un consiglio ad Elena, suggerendole di non lasciare che i suoi ex invadano la sua storia d’amore attuale e che potrebbe bloccare i loro numeri. Favoloso ha colto la palla al balzo e a proposito di bloccare, ha ammesso di averlo fatto con la madre.

La donna ha dichiarato di essersene accorta e ha poi asserito: “Bravo figlio mio, bravo!“. A quel punto è intervenuta la D’Urso, che interdetta ha detto: “Sono allibita. Ma vi sembra normale bloccare il telefono a una madre?“. Luigi Mario è intervenuto e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a compiere tale gesto.

Il ragazzo, dopo l’ultima ospitata di sua madre a “Live- non è la D’Urso”, pare le abbia telefonato per farle i complimenti e dirle che era molto bella in televisione. Lei però non era interessata alle parole del figlio e gli ha risposto: “Questo è il mio momento, lasciami in pace. Ciao bello“. Tutti gli ospiti in studio non riuscivano a credere a ciò che stavano sentendo.