Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo ed il compagno vogliono prendere una bimba in affido

La celebre showgirl Lory Del Santo ed il fidanzato Marco Cucolo sono stati ospiti della puntata di lunedì 14 ottobre 2019 del talk show televisivo di Canale 5 “Pomeriggio Cinque“, dove hanno parlato del loro desiderio di allargare la famiglia, prendendo in affido una bambina. Una decisione che ha fatto scalpore e ha diviso l’opinione pubblica.

La vita di Lory non è certo stata facile, infatti la tragica scomparsa di due dei suoi tre figli ha segnato profondamente la showgirl che però ha reagito al dolore, guardando sempre al futuro e attacandosi alla vita forse più di prima. A dipetto delle tante malelingue, il rapporto con Marco Cucolo va a gonfie vele tanto da volersi impegnare in un progetto di vita più ampio e solido.

Lory e Marco genitori in affido: la decisione che divide

Nel salotto di Lady Cologno, la Del Santo ed il compagno hanno ribadito le dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale “Nuovo”, cioè quelle relative al desiderio di prendere una bambina in affido; parole che hanno diviso gli ospiti di Barbara D’Urso, ma anche il pubblico televisivo considerata l’età della Del Santo, 61 anni.

Ad appoggiare Lory nella realizzazione del suo sogno c’è il suo amato Marco, che è stato sempre al fianco della regista, specialmente nei momenti più bui della sua vita. Lory è più che mai motivata e determinata in questo suo nuovo progetto di vita, in tal senso le sue parole: “Nella mia vita ho ricevuto e dato molto amore ma ho ancora tanto amore da dare. Sono energica e ho sempre voluto una figlia femmina ma purtroppo non è mai arrivata“,

Marco appoggia totalmente le parole di Lory, rilanciando dicendo di essere pronto a prendere una bambina che ha avuto delle difficoltà. Il modello e compagno della Del Santo non ha figli, mentre la Del Santo ne ha avuti 3: Conor, figlio di Eric Clapton, Devin e Loren. Stando a quanto dichiarato, Lory non avrebbe ancora iniziato le pratiche per l’affidamento, ma sembrerebbe – stando alle sue parole – che nell’ambito delle adozione è più facile avere una bambina in affido.