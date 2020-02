Pomeriggio Cinque, lite tra Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio: "Non ti rispondo al telefono"

Non è mai stato un mistero per nessuno la profonda amicizia che lega il paroliere Cristiano Malgioglio e la famosa conduttrice di “Live – Non è la D’Urso” e di “Pomeriggio 5“, Barbara D’Urso. I due spesse volte amano uscire insieme, cenare insieme, e creare anche tante situazioni comiche che fanno tanto divertire il pubblico da casa.

Come questa volta che, sotto un tono ironico, pare che i due personaggi abbiano litigato per motivi ancora ignoti. Lo stesso Malgioglio afferma che in realtà il rapporto tra lui e la D’Urso è molto particolare, ma che alla fine ritornano sempre a fare pace.

La D’Urso infatti, a tal proposito, in diretta durante il suo programma afferma, riferito a Malgioglio: “Senti Cristiano, è inutile che ci provi in diretta. Sei in punizione, tu sai perché sei in punizione e non ti rispondo al telefono! Come due amanti litighiamo io e lui!” Cristiano risponde: “Barbara io ti amo!”

Durante la lunga intervista a Malgioglio, mandata in onda dalla D’urso, il cantante dice la sua riguardo alcuni suoi colleghi che hanno partecipato al Festival di Sanremo, in particolar modo rivolgendosi a Elettra Lamborghini, affermando: “La Lamborghini sembrava una Diana Ross dei poveri! Avrei preferito che ballasse che si muovesse, poi quando si è girata e ha dato quello sbattito di natiche ho detto ‘Oh my God, ma cosa succede?“

Afferma inoltre di essere molto orgoglioso di aver riportato Albano e Romina sul palco dell’Ariston, e che la sua canzone è nata per gioco, ma che pare stia avendo molto successo, nonostante fosse stato modificato il testo originale, dietro volere di Romina. Persino la Lecciso aveva avallato il ritorno della coppia sul palco, perché è ciò che voleva il pubblico.