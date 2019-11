"Pomeriggio Cinque": l’ex velino Pierpaolo Petrelli si è reso protagonista di uno scoop inaspettato

A “Pomeriggio Cinque“, il salotto pomeridiano in onda su canale 5 e condotto da Barbara D’Urso, è stato ospite l’ex velino di “Striscia la notizia“, ex corteggiatore di “Uomini e Donne” ed ex tentatore a “Temptation Island“, Pierpaolo Pretelli. Il giovane che ha avuto una relazione con la showgirl Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un bambino, è stato ospite della D’Urso per parlare della sua nuova fiamma.

Pierpaolo è noto soprattutto per essere stato velino a “Striscia la notizia”, in coppia con Elia Fongaro, ex concorrente del “Grande Fratello Vip“. I due che in passato avevano litigato, hanno poi fatto pace tornando a scambiarsi la parola. Dopo “Striscia”, Pierpaolo è approdato a “Uomini e Donne” corteggiando l’allora tronista Teresa Langella, che poi scelse Andrea Dal Corso.

A “Temptation Island” invece Petrelli non è apparso molto, non avvicinandosi particolarmente a nessuna delle fidanzate presenti nel villaggio. A proposito di fidanzate, come detto ha avuto una relazione con Ariadna Romero che lo ha reso papà del piccolo Leonardo e oggi sembrerebbe essere il protagonista di un nuovo flirt.

Andando con ordine, Pierpaolo è stato invitato da Barbara D’Urso per parlare della sua nuova relazione con la deejay Jay Gigli, ma il ragazzo ha subito stoppato la conduttrice dichiarandole che in realtà la storia con la Gigli è già terminata e adesso ha in corso un flirt con un’altra ragazza, appartenente al mondo dello spettacolo.

La D’Urso incredula è rimasta a bocca aperta e subito gli ha chiesto chi fosse la nuova ragazza e Petrelli ha dichiarato che si tratta di Ginevra Lambruschi. Il ragazzo ha confessato alla D’Urso che non si tratta di una vera e propria storia, ma che la ragazza si sarebbe arrabbiata se lui si fosse dichiarato single in trasmissione.

La Lambruschi è l’ex di Riccardo Marcuzzo, Stash dei “The colors“, Niccolò Bettarini e come Pierpaolo è stata anch’essa corteggiatrice a “Uomini e Donne”, corteggiando l’allora tronista, Marco Cartasegna. Insomma una nuova coppia è nata e chissà se non sia una semplice trovata pubblicitaria o per davvero c’è dell’interesse tra i due.