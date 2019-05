Pomeriggio Cinque, l’ex fidanzato di Martina Nasoni esprime il desiderio di incontrarla nella Casa del Grande Fratello

L’avventura di Martina Nasoni al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è iniziato con un breve avvicinamento nei confronti di Daniele Del Moro. Inizialmente l’imprenditore sembrava apprezzare la sua compagnia, ma con il passare del tempo si è avvicinato sempre di più alla cestista Valentina Vignali.

Durante la festa cubana poi, avvenuta nella giornata del 4 maggio, Martina Nasoni ha fatto parlare sia per il bacio scambiato con Mila Suarez che per le avance fatte a Gaetano Arena. Il tutto però è avvenuto in maniera scherzosa e forse anche per far ingelosire Daniele Dal Moro, anche se il lombardo non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti della ragazza.

Lo scoop a Pomeriggio Cinque

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” però arriva il colpo di scena. Secondo Roger Garth, uno degli opinionisti della trasmissione, l’ex fidanzato di Martina, di nome Luca Cipiccia, sarebbe pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello per chiedere scusa alla giovane per i numerosi tradimenti fatti in passato. La conduttrice però non sembra essere del tutto convinta di queste dichiarazioni.

Per questo motivo, non sappiamo se Barbara D’Urso accetterà o meno di invitare Luca Cipiccia negli studi del Grande Fratello. La conduttrice comunque non ha voluto escludere nulla, invitando Roger Garth di inviare alla redazione tutti i materiali che provano il flirt del ragazzo con la “ragazza dal cuore di latta”.

Di Luca Cipiccia, per il momento, conosciamo quel poco che ha scritto sui propri social. Come riporta “PopcornTv“, sarebbe un ragazzo originario di Terni, in Umbria, e lavora presso una azienda di autotrasporti. Nel suo status sentimentale si dichiara “single”, ma il suo obiettivo, se venissero confermate le parole di Roger Garth, sarebbe quello di riconquistare nuovamente Martina Nasoni. Staremo a vedere se riuscirà ad avere una chance nelle prossime puntate del GF.