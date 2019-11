Pomeriggio Cinque, le fobie dei vip. Veronica Satti ha paura delle lenticchie: "Sono andata da uno psicoterapeuta"

Nell’ultima parte di “Pomeriggio Cinque“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si è affrontato delle fobie che hanno i vip. Tra gli ospiti presenti ci sono l’ex gieffina Veronica Satti, il “Ken umano” Angelo Sanzio, Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi e Carmen Di Pietro, che ha avuto anche un battibecco con Patrizia Groppelli.

Con questo tema aperto da Barbara D’Urso i vip hanno svelato di avere le fobie comuni, come la claustrofobia o il terrore dei ragni o degli insetti. Ma ci sono anche altri personaggi famosi, come per esempio Veronica Satti, che hanno delle paure più strane.

Le fobie dei vip raccontate a “Pomeriggio Cinque”

La paura più strana è quella di Veronica Satti. L’ex gieffina dichiara che, oltre alla fobia dei ragni, ha il terrore delle lenticchie, rivelando che al Grande Fratello cercava di toglierle dalla spesa: “So che può sembrare assurdo, ma non riesco neanche a guardare le lenticchie. Sono andata da uno psicoterapeuta e abbiamo scoperto la possibile origine di questa fobia: le lenticchie mi ricordano molto le zecche e probabilmente le associo a quando il mio cane, infestato su tutto il corpo, era stato malissimo”.

Anna Pannocchia, conosciuta per i suoi personaggi interpretati da Maccio Capatonda, dichiara di aver il terrore di scendere dalle scale. L’attore Andrea Roncato è ipocondriaco, un disturbo psichico che si manifesta con una preoccupazione eccessiva riguardo alla propria salute, mentre Edoardo Ercole condivide la paura con sua madre per le eliche e gli uccelli.

Angelo Sanzio, conosciuto come il “Ken umano”, dichiara di aver paura dei getti d’acqua in testa: “Non riesco neanche a fare la doccia, mi terrorizza e per lavare i capelli uso l’acqua in un bicchierino da caffè”.

La lite tra Carmen Di Pietro e Patrizia Groppelli

Anche durante questa confessione molto intima, avviene una lite tra due ospiti. Carmen Di Pietro, che è in realtà si trova in collegamento con gli studi di “Pomeriggio Cinque“, rivela di essere claustrofobica poiché non riesce a stare nei luoghi chiusi e quindi evita in ogni modo l’ascensore.

Queste dichiarazioni però vengono smentite da Patrizia Groppelli, che dichiara di aver visto una volta Carmen Di Pietro prendere l’ascensore. Successivamente la Groppelli svela comunque di avere anche lei una fobia per le galline.