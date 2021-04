Pomeriggio Cinque, l’avvocato di Piera Maggio lascia la trasmissione di Barbara D’Urso: "Ho fatto male a venire"

La notizia del possibile ritrovamento di Denise Pipitone ha immediatamente movimentato la stampa italiana. Quasi tutte le trasmissioni si sono concentrate sulla vicenda della ragazza, in particolar modo “Chi l’ha visto?”, “La vita in diretta” e “Pomeriggio Cinque”.

Purtroppo però Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La notizia, dopo varie indiscrezioni uscite sul web, è stata ufficializzata nella trasmissione “Let Them Talk“, in cui viene svelato che il gruppo sanguigno di Olesya non corrisponde con quello di Denise. Intanto a oggi si sta indagando anche sul passato di Olesya, ove si dice che è stata protagonista di un reality sul web in cui 15 ragazze in cerca di successo cercavano di mettersi in mostra il più possibile mentre venivano riprese tutto il giorno.

L’avvocato di Piera Maggio intervistato da Barbara D’Urso

Intanto nella giornata del 7 aprile Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha rilasciato una intervista in collegamento direttamente da Mazara Del Vallo. Inizialmente ringrazia tutta la stampa italiana per aver dato una grande visibilità alla vicenda legata a Denise Pipitone, rivelando che anche la sua assistita avrebbe apprezzato questo contributo.

L’avvocato però, che era rimasto già molto stizzito per un commento della D’Urso, inizia a perdere la pazienza quando Roberto Alessi gli chiede se secondo lui Oleysa seguiva un copione all’interno del programma russo, con Giacomo Frazzitta che ribatte al direttore di “Novella 2000” prima di lasciare il collegamento: “Anche in questa trasmissione c’è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire”.

Come riportato da “Tv Blog“, la conduttrice è rimasta molto stupita dalla forte reazione dell’avvocato: “Non mi sembra educato quello che ha fatto. Sono ore di grande tensione, lo comprendo e quindi anche l’avvocato sarà molto teso perché per avere una reazione del genere visto che non è mai venuto in diretta da me… Io sono stata molto educata e anche il mio ospite”.