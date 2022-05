Pomeriggio Cinque, Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria: "È stata di pessimo gusto"

Ascolta questo articolo

Sin dai primi istanti di quest’ultima edizione de “L’isola dei famosi” Vladimir Luxuria, l’opinionista del programma insieme al collega Nicola Savino, ha lanciato delle dure frecciatine nei confronti della coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Un atteggiamento che però non sembra essere piaciuto alla stessa Laura che, intervistata da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque“, l’attacca duramente. La sportiva infatti considera Vladimir una persona sleale sottolineando come da opinionista non dovrebbe mai far trasparire le proprie preferenze.

L’attacco di Laura Maddaloni nei confronti di Vladimir Luxuria

“Ho trovato di pessimo gusto quello che ha fatto Vladimir. Poi ho avuto la possibilità adesso di guardare un po’ i social e ho la conferma” Laura Maddaloni è un fiume in piena nei confronti dell’ex parlamentare, rivelando di aver apprezzato molto anche il suo comportamento una volta dopo che ha finito la sua avventura a “L’isola dei famosi”.

“Perché Vlady è come un arbitro e può parlare di quello che vede, ma non far trasparire le preferenze. Lei ha esagerato dal primo giorno. Quello che non mi piace sono le cose non leali” afferma Laura Maddaloni, rivelando come il ruolo di Vladimir sia quello di non dire chi preferiva.

Infine, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Laura dichiara che ora sui social, sempre a causa di Vladimir, starebbe ricevendo i primi commenti negativi: “Prima degli attacchi di Vladimir sui social non c’erano pregiudizi su di me e nemmeno messaggi negativi. Quando lei ha parlato c’è stata una risonanza negativa. Il pubblico è cambiato dopo la discussione con lei. Non si giudicano le persone, lei non sa chi sono e cosa ho fatto nella mia vita da anni. Dal primo giorno all’ultimo era contro di me sempre”.

Cambiando argomento Laura dice la sua Mercedesz Henger, l’ultima eliminata del reality, affermando come non stia fingendo e di essere stata vittima di un complotto da parte degli altri naufraghi.