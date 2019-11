Pomeriggio Cinque, la nuova vita di Umberto: "Non ho mai ricevuto tutto questo bene in vita mia"

Durante la puntata del 15 novembre di “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha parlato della storia di Umberto, l’uomo di Bari sommerso dai rifiuti. In questa diretta la conduttrice si è decisa a fare un appello, invitando una impresa di pulizie di Bari che in un giorno poteva pulirgli la casa.

Il 19 novembre, in diretta da Bari, Barbara D’Urso ha mostrato il sopralluogo dei servizi sociali e dell’impresa di pulizie. I vigili urbani in quella circostanza hanno provato in tutti i modi a fare uscire Umberto dal proprio appartamento, ma l’uomo ha fatto resistenza rifiutandosi di scendere impedendo quindi le pulizie in casa.

Il lieto fine di Umberto

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” abbiamo potuto assistere alla conclusione della storia di Umberto, e le cose fortunatamente sono andate nel migliore dei modi. L’uomo ha finalmente fatto una doccia e cambiato i propri vestiti, mentre nello stesso istante una impresa di pulizia stava mettendo in ordine il luogo dove abita.

Come riporta il sito “Leggo”, Umberto ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il lieto fine: “Quanto bene mi state facendo, io non ho mai ricevuto tutto questo bene in vita mia da nessuno. E in questa giornata tante emozioni”. Barbara D’Urso con molta emozione dichiara: “Adesso inizia un’altra vita e quando rientrerai in casa sarà tutto pulito e potrai invitare i tuoi condomini per un caffeuccio. Devi sapere però che i tuoi mobili non ci sono più, ne troverai degli altri”. I mobili, come abbiamo potuto vedere nelle scorse puntate, erano ormai inutilizzabili poiché ricoperti di larve e altri insetti.

Infine Umberto rivela che prima di “chiudere gli occhi” vuole salutare Barbara D’Urso da vicino, e se lei non viene a Bari è pronto ad andare a Milano per incontrarla di persona. La conduttrice comunque promette di far visita all’anziano signore nei prossimi mesi.