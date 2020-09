Pomeriggio Cinque, la lettera di Gabriel Garko a Barbara D’Urso: "In tanti mi apprezzano più ora che prima"

La confessione di Gabriel Garko fatta al “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso SIgnorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, ha praticamente diviso in due i telespettatori. Una parte sembra aver apprezzato molto il gesto dell’attore, che finalmente pare aver fatto coming out con una lettera scritta ad Adua Del Vesco.

Ma non tutti hanno apprezzato le rivelazioni di Gabriel Garko. Tra le più critiche troviamo Selvaggia Lucarelli, che in un lungo articolo scritto su “The Post Internazionale“, sottolinea che l’attore ha percepito 60 mila euro – 30 mila dal “Grande Fratello Vip” e l’altra metà da “Verissimo” – per fare coming out, mentre sarebbe stato meglio farlo gratuitamente in Rai o su LA7. Infine, la giudice di “Ballando con le stelle” avrebbe apprezzato se avesse fatto più chiarezza sul caso “Ares Gate“.

La nuova lettera di Gabriel Garko

Come riportato dal sito “Solo Gossip“, nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” la conduttrice Barbara D’Urso ha letto una nuova lettera dell’attore. In questa circostanza, oltre a dimostrare tutta la felicità per le dichiarazione fatte al “Grande Fratello Vip”, lancia una frecciatina a Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte a “Live – Non è la D’Urso” ha svelato che Eva Grimaldi lo avrebbe tradito proprio con l’ex conduttore del “Festival di Sanremo”.

In questa breve lettera Gabriel Garko dichiara: “Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso di vedere che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto all’educazione che ho subito. Digli a Sgarbi che appena ci vediamo gli spiego un po’ di cose! (Faccine). Salutami tutti e baciali. Spero di poterti abbracciare presto. Ti voglio bene'”.

La completa verità dell’attore non è ancora uscita, ma come svelato dal diretto interessato durante una chiacchierata con Alfonso Signorini ci saranno ulteriori dettagli nella sua intervista a “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. E in questa circostanza potrebbe arrivare ufficialmente il suo coming out dinanzi alle telecamere di Mediaset.